«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (16.12.2020)

1607978743

вчера, 23:45

В рамках 19-го тура чемпионата Испании состоится поединок «Барселоны» и «Реал» Сосьедада. Сумеют ли хозяева подтвердить статус фаворита?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на грядущее противостояние. Победу хозяев можно сыграть за 1,65, ничья представлена на отметке 4,40, а вот триумф гостей доступен за 4,90.

Тотал в этом противостоянии выставлен на отметке 3,5 гола. Меньше можно заиграть за 1,63, а больше за 2,42.

Форма команд

«Барселона» все же сумела прервать серию из двух поражений кряду от «Кадиса» (1:2) и «Ювентуса» (0:3), переиграв «Леванте» (1:0) благодаря голу Лионеля Месси. Многое не получается в этом сезоне у «сине-гранатовых». В Примере команда идет на восьмой позиции. Отставание от первого места составляет девять очков. С такими результатами ввязаться в борьбу за чемпионство подопечным Рональда Кумана будет невероятно сложно.

«Реал Сосьедад» пока еще удерживает лидерство в чемпионате, но «Атлетико» потенциальный лидер Примеры, у команды просто на два сыгранных матча меньше и такое же количество очков. «Баски» три последние встречи завершили вничью – с «Вильярреалом» (1:1), «Алавесом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1). Надежная игра ключ к успешному выступлению на протяжении сезона. Всего лишь шесть пропущенных мячей у команды.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла семь из 10 последних домашних матчей

«Реал Сосьедад» не проигрывает в девяти гостевых встречах кряду

«Барселона» последний раз не обыгрывала «Реал Сосьедад» 9 апреля 1995 года

Прогноз

Постепенно игра «Барселоны» улучшается. В игре с «Леванте» было много моментов, но с реализацией были определенные проблемы. «Реал Сосьедад» не может похвастаться особыми успехами в своих действиях на футбольном поле. Как-то уж слишком ровно действуют «баски» в последних встречах. Предлагаем сыграть победу «Барселоны» с коэффициентом 1,65 в букмекерской конторе Мелбет.