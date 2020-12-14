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«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (16.12.2020)

вчера, 23:45

В рамках 19-го тура чемпионата Испании состоится поединок «Барселоны» и «Реал» Сосьедада. Сумеют ли хозяева подтвердить статус фаворита?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.565.03
Fonbet 1.62 4.40 4.70
Мелбет 1.69 4.48 5.00
Лига ставок 1.64 4.30 4.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на грядущее противостояние. Победу хозяев можно сыграть за 1,65, ничья представлена на отметке 4,40, а вот триумф гостей доступен за 4,90.

Тотал в этом противостоянии выставлен на отметке 3,5 гола. Меньше можно заиграть за 1,63, а больше за 2,42.

Форма команд

«Барселона» все же сумела прервать серию из двух поражений кряду от «Кадиса» (1:2) и «Ювентуса» (0:3), переиграв «Леванте» (1:0) благодаря голу Лионеля Месси. Многое не получается в этом сезоне у «сине-гранатовых». В Примере команда идет на восьмой позиции. Отставание от первого места составляет девять очков. С такими результатами ввязаться в борьбу за чемпионство подопечным Рональда Кумана будет невероятно сложно.

«Реал Сосьедад» пока еще удерживает лидерство в чемпионате, но «Атлетико» потенциальный лидер Примеры, у команды просто на два сыгранных матча меньше и такое же количество очков. «Баски» три последние встречи завершили вничью – с «Вильярреалом» (1:1), «Алавесом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1). Надежная игра ключ к успешному выступлению на протяжении сезона. Всего лишь шесть пропущенных мячей у команды.

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла семь из 10 последних домашних матчей
  • «Реал Сосьедад» не проигрывает в девяти гостевых встречах кряду
  • «Барселона» последний раз не обыгрывала «Реал Сосьедад» 9 апреля 1995 года

Прогноз

Постепенно игра «Барселоны» улучшается. В игре с «Леванте» было много моментов, но с реализацией были определенные проблемы. «Реал Сосьедад» не может похвастаться особыми успехами в своих действиях на футбольном поле. Как-то уж слишком ровно действуют «баски» в последних встречах. Предлагаем сыграть победу «Барселоны» с коэффициентом 1,65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.565.03
Fonbet 1.62 4.40 4.70
Мелбет 1.69 4.48 5.00
Лига ставок 1.64 4.30 4.80
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:51
Барсе будет тяжело
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