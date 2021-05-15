«Барселона» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

16 мая 2021 года «Барселона» сыграет против «Сельты». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.26. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 6.60. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 1.65.
Форма команд
«Барселона» набрала 76 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 23 победы, семь ничьих и шесть поражений. Команда забила 83 гола и пропустила 36 мячей.
«Сельта» набрала 50 пунктов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 13 матчей, 11 раз играла вничью и проиграла 12 поединков. Клуб в этом сезоне забил 51 гол и пропустил 53 мяча. С атакой у клуба все в порядке, но защита сильно хромает.
Информация для ставок
- «Барселона» не проигрывает три матча кряду
- «Сельта» победила в четырех поединках подряд
- «Барселона» пропустила восемь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по 1.65. Еще одна актуальная ставка — победа «Барсы» и ТБ 2.5 по 1.58.
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