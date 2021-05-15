«Барселона» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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сегодня, 00:04

16 мая 2021 года «Барселона» сыграет против «Сельты». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.26. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 6.60. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Барселона» набрала 76 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 23 победы, семь ничьих и шесть поражений. Команда забила 83 гола и пропустила 36 мячей.

«Сельта» набрала 50 пунктов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 13 матчей, 11 раз играла вничью и проиграла 12 поединков. Клуб в этом сезоне забил 51 гол и пропустил 53 мяча. С атакой у клуба все в порядке, но защита сильно хромает.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает три матча кряду

«Сельта» победила в четырех поединках подряд

«Барселона» пропустила восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по 1.65. Еще одна актуальная ставка — победа «Барсы» и ТБ 2.5 по 1.58.

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