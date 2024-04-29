«Барселона» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.04.2024)

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сегодня, 10:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 8, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Последние десять дней сложились для «Барселоны» неудачно, ведь команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в ответной встрече « ПСЖ » (1:4), а в Эль-классико был проигран на последних минутах «Реалу» (2:3). Теперь коллективу нужно просто доигрывать чемпионат и набирать баллы, чтобы не отдать второе место в таблице навсегда «Жироне». В игре с «Валенсией» хозяевам нельзя недооценивать соперников, ведь эта команда уже не раз отбирала очки у лидеров испанского футбола.

«Валенсия» ведет борьбу за место в еврокубках и занимает восьмое место с 47 баллами. Клуб отстает от «Бетиса» на два пункта, но имеет нынешнюю игру в запасе, поэтому победа над «Барселоной» позволила бы гостям обойти своего конкурента, однако сделать это будет непросто. В прошлом туре Ла Лиги «Валенсия» уступила «Бетису» (1:2), а ранее на выезде переиграла «Осасуну» (1:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Валенсия» выиграла шесть из десяти выездных поединков при четырех поражениях

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Валенсией»

Прогноз

«Барселона» в последнее время неплохо играет с «Валенсией» и в этот раз имеет большие шансы на успех. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.