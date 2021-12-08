«Бавария» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

1638954847

сегодня, 12:14

В шестом туре Лиги чемпионов болельщиков ждет интересный поединок, где «Бавария» на своем поле сыграет с «Барселоной». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68. В случае победы «Барселоны» зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно поставить по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.97 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» уже давно решила все свои задачи в Лиге чемпионов и заслуженно заняла первое место в группе. Тем не менее матчи против «Барселоны» всегда были принципиальными для мюнхенского клуба и вряд ли он упустит возможность оставить каталонцев за бортом, особенно с мотивированным Робертом Левандовски. В чемпионате «Бавария» уверенно лидирует, опережая «Боруссию» Д на четыре пункта. Последние два матча Лиги чемпионов закончились победами подопечных Нагельсманна над «Динамо» Киев (2:1) и «Бенфикой» (5:2).

«Барселона» после прихода Хави старается играть в футбол, которым она славилась много лет и завоевывала множество трофеев. Однако на данный момент главный тренер только начинает прививать этот стиль большинству футболистов, а задачу по выходу в плей-офф необходимо решать уже сейчас. Каталонцев устроит только победа в этом поединке, так как рассчитывать, что «Бенфика» потеряет очки в домашнем матче с аутсайдером, было бы неправильно. «Барселона» идет на втором месте с семью очками, а в последних двух матчах сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0) и победила «Динамо» Киев (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла 12 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Барселона» одержала всего три победы на выезде из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бавария» выиграла пять из шести последних матчей с «Барселоной»

Семь из десяти последних встреч «Баварии» и «Барселоны» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» находится в хороших физических кондициях и будет играть исключительно на победу. Предполагаем, что немецкий клуб добьется результата на своем стадионе и наберет максимальное количество очков в группе. Сделать ставку на победу «Баварии» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.