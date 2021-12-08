«Бавария» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

В шестом туре Лиги чемпионов болельщиков ждет интересный поединок, где «Бавария» на своем поле сыграет с «Барселоной». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок у букмекеров на встречу.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68. В случае победы «Барселоны» зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно поставить по коэффициенту 4.8.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.97 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.
Форма команд
Мюнхенская «Бавария» уже давно решила все свои задачи в Лиге чемпионов и заслуженно заняла первое место в группе. Тем не менее матчи против «Барселоны» всегда были принципиальными для мюнхенского клуба и вряд ли он упустит возможность оставить каталонцев за бортом, особенно с мотивированным Робертом Левандовски. В чемпионате «Бавария» уверенно лидирует, опережая «Боруссию» Д на четыре пункта. Последние два матча Лиги чемпионов закончились победами подопечных Нагельсманна над «Динамо» Киев (2:1) и «Бенфикой» (5:2).
«Барселона» после прихода Хави старается играть в футбол, которым она славилась много лет и завоевывала множество трофеев. Однако на данный момент главный тренер только начинает прививать этот стиль большинству футболистов, а задачу по выходу в плей-офф необходимо решать уже сейчас. Каталонцев устроит только победа в этом поединке, так как рассчитывать, что «Бенфика» потеряет очки в домашнем матче с аутсайдером, было бы неправильно. «Барселона» идет на втором месте с семью очками, а в последних двух матчах сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0) и победила «Динамо» Киев (1:0).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла 12 из 15 последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» одержала всего три победы на выезде из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Бавария» выиграла пять из шести последних матчей с «Барселоной»
- Семь из десяти последних встреч «Баварии» и «Барселоны» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бавария» находится в хороших физических кондициях и будет играть исключительно на победу. Предполагаем, что немецкий клуб добьется результата на своем стадионе и наберет максимальное количество очков в группе. Сделать ставку на победу «Баварии» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.