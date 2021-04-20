ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

вчера, 14:30

В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» принимает дома крепкий «Байер». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу «Баварии» принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.41. Рискнуть поставить на победу «Байера» можно по коэффициенту 7.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.88.

Форма команд

«Бавария» последние несколько матчей играет без нескольких основных игроков, но в чемпионате продолжает регулярно набирать очки. В чемпионстве мюнхенского гранда уже практически никто не сомневается, поэтому коллектив захочет в этом матче сделать еще один шаг к серебряной салатнице. В прошлом туре «Бавария» выиграла непростой матч у «Вольфсбурга», а немного ранее сыграла вничью на своем поле с «Унионом» (1:1).

«Байер» борется за участие в еврокубках на следующий сезон, последние несколько матчей клуб провел успешно. Коллектив очень много очков потерял в середине чемпионата, где клуб попал в глубокий кризис. В последнем туре Бундеслиги клуб из Леверкузена уверенно обыграл «Кельн» (3:0), а неделей ранее сыграл вничью с «Хоффенхаймом».

Информация для ставок

• «Бавария» не проигрывает на своем поле более 15 матчей в чемпионате
• «Байер» одержал только две победы в последних десяти выездных поединках во всех турнирах
• Девять последних матчей соперников заканчивались ТБ 2.5 и «обе забьют»
• «Бавария» выиграла три последние встречи у «Байера»

Прогноз

«Бавария» выглядит гораздо сильнее своего соперника. Предлагаем сделать ставку на мюнхенский клуб с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.52 1.58
Лига Ставок 2.85 1.43 2.27 1.64
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 5.45 1.12 2.07 1.85 2.45 1.55
BetBoom 5.34 1.17 2.86 1.44 2.27 1.66
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100