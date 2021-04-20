«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

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вчера, 14:30

В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» принимает дома крепкий «Байер». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу «Баварии» принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.41. Рискнуть поставить на победу «Байера» можно по коэффициенту 7.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.88.

Форма команд

«Бавария» последние несколько матчей играет без нескольких основных игроков, но в чемпионате продолжает регулярно набирать очки. В чемпионстве мюнхенского гранда уже практически никто не сомневается, поэтому коллектив захочет в этом матче сделать еще один шаг к серебряной салатнице. В прошлом туре «Бавария» выиграла непростой матч у «Вольфсбурга», а немного ранее сыграла вничью на своем поле с «Унионом» (1:1).

«Байер» борется за участие в еврокубках на следующий сезон, последние несколько матчей клуб провел успешно. Коллектив очень много очков потерял в середине чемпионата, где клуб попал в глубокий кризис. В последнем туре Бундеслиги клуб из Леверкузена уверенно обыграл «Кельн» (3:0), а неделей ранее сыграл вничью с «Хоффенхаймом».

Информация для ставок

• «Бавария» не проигрывает на своем поле более 15 матчей в чемпионате

• «Байер» одержал только две победы в последних десяти выездных поединках во всех турнирах

• Девять последних матчей соперников заканчивались ТБ 2.5 и «обе забьют»

• «Бавария» выиграла три последние встречи у «Байера»

Прогноз

«Бавария» выглядит гораздо сильнее своего соперника. Предлагаем сделать ставку на мюнхенский клуб с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.