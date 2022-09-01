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«Байер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

вчера, 12:11
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Фрайбурга» могут поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на ничью составляет 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.944.003.88
Лига Ставок 1.93 3.90 3.80
Мелбет 1.95 3.92 4.02
1XBET 1.95 3.92 4.02

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.3, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Байер» очень плохо стартовал в сезоне и только в прошлом туре добыл первую победу, а заодно и первые баллы. Команда с тремя очками занимает непривычное для себя 13 место в таблице и надеется как можно быстрее исправить ситуацию. Тем не менее, игра с «Фрайбургом» будет сложная, ведь именно эти команды были основными конкурентами друг другу в прошлом сезоне. В прошлом туре «Байер» оказался сильнее «Майнца» (3:0), а ранее с тем же счетом проиграл «Хоффенхайму».

«Фрайбург» начал куда стабильнее оппонента из Леверкузена и уже набрал девять очков за три тура. За счет хорошей разницы мячей команда идет на третьем месте и постарается отобрать очки у соперника, который еще не нашел себя на старте нового сезона. Последние два матча «Фрайбурга» в Бундеслиге завершились минимальными победами над «Бохумом» и «Штутгартом» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

  • «Байер» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Фрайбург» уступил всего в одной встрече за последние десять матчей во всех турнирах
  • «Байер» выиграл шесть из десяти домашних поединков с «Фрайбургом»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится не в лучших физических кондициях и матч для футболистов из Леверкузена сложится непросто. Предполагаем, что оба коллектива смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.24 2.53 1.58 2.02 1.89
Лига Ставок 2.40 1.55 1.92 1.86
Мелбет 2.42 1.51
1XBET 2.42 1.51
Все комментарии
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5egmcaq5e4ry
вчера в 14:19
Победу одержит «Байер»
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u2tk5t45nrqm
вчера в 12:18
Фаворит матча «Байер»
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