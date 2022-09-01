«Байер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Фрайбурга» могут поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на ничью составляет 3.5.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.3, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Байер» очень плохо стартовал в сезоне и только в прошлом туре добыл первую победу, а заодно и первые баллы. Команда с тремя очками занимает непривычное для себя 13 место в таблице и надеется как можно быстрее исправить ситуацию. Тем не менее, игра с «Фрайбургом» будет сложная, ведь именно эти команды были основными конкурентами друг другу в прошлом сезоне. В прошлом туре «Байер» оказался сильнее «Майнца» (3:0), а ранее с тем же счетом проиграл «Хоффенхайму».

«Фрайбург» начал куда стабильнее оппонента из Леверкузена и уже набрал девять очков за три тура. За счет хорошей разницы мячей команда идет на третьем месте и постарается отобрать очки у соперника, который еще не нашел себя на старте нового сезона. Последние два матча «Фрайбурга» в Бундеслиге завершились минимальными победами над «Бохумом» и «Штутгартом» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

«Байер» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» уступил всего в одной встрече за последние десять матчей во всех турнирах

«Байер» выиграл шесть из десяти домашних поединков с «Фрайбургом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится не в лучших физических кондициях и матч для футболистов из Леверкузена сложится непросто. Предполагаем, что оба коллектива смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.