Беларусь — Бельгия. Прогноз на отборочный раунд ЧМ-2022 (08.09.2021)

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сегодня, 12:09

8 сентября 2021 года Беларусь играет против сборной Бельгии в рамках отборочного раунда чемпионата мира. Поединок запланирован на 21:45 по Москве. Не сказать, что это противостояние, которое все ждут, но матч все равно будет интересным, так как любой поединок такого формата всегда может привлечь зрителя. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является сборная Бельгии. Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 9.00 и на победу Беларуси по 21.00.

Форма команд

Беларусь в последних матчах выглядит очень плохо. Команда постоянно проигрывает и аномально мало забивает. Сборная Беларуси никогда не отличалась хорошим уровнем футбола, об этом, к слову, не так давно говорил президент страны Александр Лукашенко. Сборная Беларуси в последнее время только один раз заработала три балла, это был поединок против Эстонии, который команда выиграла со счетом 4:2.

Бельгия прямо сейчас в огне. Сборная демонстрирует потрясающий уровень игры и крайне редко проигрывает. Единственное поражение за последние поединки — это фиаско против Италии на чемпионате Европы по футболу. В остальных матчах бельгийцы уничтожают своих оппонентов, это касается как забитых голов, так и доминирования во время матча. Бельгия — фаворит каждого матча, а не только против Беларуси.

Информация для ставок

Бельгия выиграла четыре матча из последних пяти

Беларусь проиграла четыре матча кряду

Бельгия забила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Бельгия в потрясающей форме и регулярно забивает несколько мячей за матч. Стоит отталкиваться от этой информации и присмотреться к ставке на то, что победит сборная Бельгии и будет ТМ 3.5 по коэффициенту 1.93.