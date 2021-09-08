Беларусь — Бельгия. Прогноз на отборочный раунд ЧМ-2022 (08.09.2021)

8 сентября 2021 года Беларусь играет против сборной Бельгии в рамках отборочного раунда чемпионата мира. Поединок запланирован на 21:45 по Москве. Не сказать, что это противостояние, которое все ждут, но матч все равно будет интересным, так как любой поединок такого формата всегда может привлечь зрителя. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является сборная Бельгии. Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 9.00 и на победу Беларуси по 21.00.
Форма команд
Беларусь в последних матчах выглядит очень плохо. Команда постоянно проигрывает и аномально мало забивает. Сборная Беларуси никогда не отличалась хорошим уровнем футбола, об этом, к слову, не так давно говорил президент страны Александр Лукашенко. Сборная Беларуси в последнее время только один раз заработала три балла, это был поединок против Эстонии, который команда выиграла со счетом 4:2.
Бельгия прямо сейчас в огне. Сборная демонстрирует потрясающий уровень игры и крайне редко проигрывает. Единственное поражение за последние поединки — это фиаско против Италии на чемпионате Европы по футболу. В остальных матчах бельгийцы уничтожают своих оппонентов, это касается как забитых голов, так и доминирования во время матча. Бельгия — фаворит каждого матча, а не только против Беларуси.
Информация для ставок
- Бельгия выиграла четыре матча из последних пяти
- Беларусь проиграла четыре матча кряду
- Бельгия забила 12 голов в последних пяти матчах
Прогноз
Бельгия в потрясающей форме и регулярно забивает несколько мячей за матч. Стоит отталкиваться от этой информации и присмотреться к ставке на то, что победит сборная Бельгии и будет ТМ 3.5 по коэффициенту 1.93.