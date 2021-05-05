«Белененсеш» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.05.2021)

1620181984

вчера, 05:33

В 31-м туре Примейры «Белененсеш» примет на своем поле «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает ничейный результат наиболее вероятным исходом встречи, поставить на который можно по коэффициенту 2.51. Вероятность победы «Белененсеша» оценивается в 3.38, а возможный успех «Портимоненси» идет с котировкой 2.84.

Также букмекер считает, что этот матч будет низовым. Ставки на тотал меньше (2.5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.45, больше – 2.67.

Форма команд

В этом матче встречаются соседи по турнирной таблице, набравшие за 30 туров 34 очка. Выше в рейтинге стоит «Портимоненси», у которого лучшие дополнительные показатели.

В прошлом туре чемпионата «Белененсеш» потерпел десятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Пасуш де Феррейра» (0:1). Перед этим команда не проигрывала четыре матча подряд, оформив победы над «Жил Висенте» (2:1) и «Маритиму» (2:0), а также сыграв вничью со «Спортингом» (2:2) и «Брагой» (1:1).

У «Портимоненси» более скромные результаты в последних играх чемпионата. В трех предыдущих турах гости предстоящей встречи не выигрывали – помимо поражения от «Бенфики» (1:5), они поделили очки с «Фаренсе» (1:1) и «Риу Аве» (0:0).

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых выездных матчей «Портимоненси» сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Белененсеш» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих домашних матчах с «Портимоненси»

«Белененсеш» не проигрывал в 5 последних домашних матчах с «Портимоненси»

Прогноз