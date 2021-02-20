«Беневенто» — «Рома»: прогноз на матч Серии А (21.02.2021)

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вчера, 10:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Италии. «Беневенто» ждет в гости «Рому».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рома». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.58. Победа «Беневенто» оценивается в 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Беневенто» занимает 16-е место в Серии А, а в активе команды 24 очка. Команда давно не побеждала и не может настроить свою игру, которая будет приносить им стабильный результат. В последнем туре чемпионата Италии «Беневенто» сыграл с «Болоньей» (1:1), а немного ранее разошелся миром с «Сампдорией» (1:1).

«Рома» совсем недавно одержала важную выездную победу в Лиге Европы над португальской «Брагой» (2:0). Команда идет на третьей позиции, но у «Ювентуса» есть игра в запасе. В позапрошлом туре подопечные Паулу Фонсеки проиграли тому же «Ювентусу» (0:2), а неделю назад команда крупно выиграла у «Удинезе» (3:0).

Информация для ставок

• «Беневенто» не может выиграть шесть матчей подряд

• «Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

• Последние четыре матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

• В последних трех домашних матчах «Беневенто» заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

«Рома» находится в хорошем расположении духа, в последнее время дела команды идут вверх. Шансы у «Беневенто» огорчить римлян в этом поединке очень маленькие. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с форой -1. Коэффициент на данный исход составляет 1.87.