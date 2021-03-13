«Бенфика» — «Боавишта»: прогноз на матч Примейры (13.03.2021)

13 марта в чемпионате Португалии встретятся «Бенфика» и «Боавишта». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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2 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Тотальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Бенфике». Заключить пари на победу хозяев букмекерская контора Бетсити предлагает с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.25, а победа «Боавишты» идет с котировкой 8.60.
В линии букмекера с перевесом идут ставки на результативный исход этой встречи. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.65, меньше – 2.20.
Форма команд
«Бенфика» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Орлы» уступают «Порту» три зачетных пункта и «Браге», которая идет второй, четыре балла. По итогам двух прошлых туров лиги клуб из Лиссабона пополнил свой счет на шесть очков, обыграв «Риу Аве» (2:0) и «Белененсеш» (3:0).
Также «Бенфика» смогла пройти в финал Кубка Португалии после повторной победы над «Эшторилом» (2:0).
У «Боавишты» 21 балл в активе и четырнадцатая строчка в рейтинге Примейры. На данный момент «черно-белые» опережают зону вылета на два очка, поэтому спокойный финиш сезона команда себе еще не обеспечила.
Последние локальные успехи «Боавишты» связаны с победами в матчах с «Фамаликау» (3:0) и «Морейренсе» (1:0).
Информация для ставок
• В 16 домашних встречах с соперником «Бенфика» одержала 10 побед
• В четырех прошлых поединках команд в Лиссабоне прошла ставка на ТБ(2,5)
• «Боавишта» выиграла только один из 11 гостевых поединков в чемпионате
Прогноз
«Боавишта» стабильно терпит неудачи в Лиссабоне. «Бенфика» сейчас мотивирована вернуться в тройку лидеров, поэтому к этой встрече хозяева подойдут с запредельной мотивацией.
Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (-1). В букмекерской конторе Бетсити ее можно сыграть с коэффициентом 1.50.