«Бенфика» — «Боавишта»: прогноз на матч Примейры (13.03.2021)

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вчера, 12:45

13 марта в чемпионате Португалии встретятся «Бенфика» и «Боавишта». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Тотальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Бенфике». Заключить пари на победу хозяев букмекерская контора Бетсити предлагает с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.25, а победа «Боавишты» идет с котировкой 8.60.

В линии букмекера с перевесом идут ставки на результативный исход этой встречи. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.65, меньше – 2.20.

Форма команд

«Бенфика» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Орлы» уступают «Порту» три зачетных пункта и «Браге», которая идет второй, четыре балла. По итогам двух прошлых туров лиги клуб из Лиссабона пополнил свой счет на шесть очков, обыграв «Риу Аве» (2:0) и «Белененсеш» (3:0).

Также «Бенфика» смогла пройти в финал Кубка Португалии после повторной победы над «Эшторилом» (2:0).

У «Боавишты» 21 балл в активе и четырнадцатая строчка в рейтинге Примейры. На данный момент «черно-белые» опережают зону вылета на два очка, поэтому спокойный финиш сезона команда себе еще не обеспечила.

Последние локальные успехи «Боавишты» связаны с победами в матчах с «Фамаликау» (3:0) и «Морейренсе» (1:0).

Информация для ставок

• В 16 домашних встречах с соперником «Бенфика» одержала 10 побед

• В четырех прошлых поединках команд в Лиссабоне прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Боавишта» выиграла только один из 11 гостевых поединков в чемпионате

Прогноз

«Боавишта» стабильно терпит неудачи в Лиссабоне. «Бенфика» сейчас мотивирована вернуться в тройку лидеров, поэтому к этой встрече хозяева подойдут с запредельной мотивацией.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (-1). В букмекерской конторе Бетсити ее можно сыграть с коэффициентом 1.50.