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«Бенфика» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч Кубка Португалии (19.11.2021)

17 ноября 2021, 19:56

На стадии 1/16 финала Кубка Португалии «Бенфика» в Лиссабоне сыграет против «Пасуш де Феррейры». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Португалия. Кубок 2021/2022
Бенфика
Пасуш де Феррейра
4 : 1
завершен
19 ноября 2021, 23:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.28 5.40 9.30

Ставки букмекеров

Согласно оценкам букмекеров, у гостей предстоящей игры практически нет шансов на успех. Компания Бетсити принимает ставки на победу «Бенфики» по коэффициенту 1.21. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.50, а победа «Пасуш де Феррейры» идет за 10.00.

Также в линии БК предложены такие ставки на результативность встречи: исход ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.63, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Бенфика» перед уходом на перерыв добилась крупной победы над «Брагой» (6:1) в чемпионате Португалии. Клуб из Лиссабона прервал череду неудач из трех игр, в ходе которой он уступил «Баварии» (2:5) в Лиге чемпионов, а также не смог победить «Эшторил» (1:1) «Виторию» (3:3) в чемпионате и Кубке португальской лиги соответственно.

«Пасуш де Феррейра» к предстоящему матчу подходит на серии из четырех поединков без побед. В чемпионате страны команда уступила на домашней арене «Спортингу» (0:2), а также разделила очки в противостояниях с «Арокой» (0:0) и «Морейренсе» (1:1). При этом клуб также сыграл вничью с «Брагой» в Кубке португальской лиги (0:0), хотя считался очевидным аутсайдером данного противостояния.

Информация для ставок

  • «Бенфика» побеждала предстоящего соперника в 7 прошлых очных встречах
  • «Пасуш де Феррейра» не забивала голы в 4 из 5 последних матчей на поле «Бенфики»
  • «Бенфика» забивала минимум 3 гола в 3 из 5 прошлых матчей на домашнем стадионе

Прогноз

В противостояниях с «Пасуш де Феррейрой» у «Бенфики» редко возникают проблемы, предстоящий матч не должен стать исключением из правил, учитывая то, что гостям сложно даются поединки в Лиссабоне. Предлагаем ставку на победу «Бенфики» с форой (-1,5) гола, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.26 1.66
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Все комментарии
Gahi
Gahi
17 ноября в 20:54
Победа команды Бенфики в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
17 ноября в 19:59
Хозяева не проиграют...
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