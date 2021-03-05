«Бернли» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.03.2021)

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05 марта 2021, 03:52

«Арсенал» в рамках очередного тура АПЛ сыграет на выезде с «Бернли». Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Арсенал» является фаворитом поединка, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. Также можно сделать ставку на триумф «Бернли» по коэффициенту 5.30. Ничейный исход оценивается в 4.10.

Форма команд

«Бернли» находится на 15-й строчке в нынешнем сезоне. В активе клуба 7 побед, 8 ничьих и 12 поражений. Команда набрала 29 баллов. Клуб не показывает уверенной игры в последних матчах и не может прервать безвыигрышную серию. Также в этом сезоне у «Бернли» 19 забитых и 35 пропущенных голов.

«Арсенал» расположился на десятой строчке в нынешнем сезоне. В активе клуба — 37 очков. «Канониры» выиграли 11 матчей, 4 поединка завершились ничейным исходом, другие 11 встреч завершились поражением. Команда забила 34 гола и пропустила 27 мячей.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл два матча из последних пяти

«Бернли» не побеждает четыре матча кряду

«Арсенал» забил 18 голов в 13 гостевых матчах сезона

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что гол будет забит с 1 по 15 минуту, с коэффициентом 3.40. Также можно сделать ставку на то, что в матче будет забито 2-3 гола, по коэффициенту 1.93.

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