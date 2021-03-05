ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Бернли» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.03.2021)

05 марта 2021, 03:52

«Арсенал» в рамках очередного тура АПЛ сыграет на выезде с «Бернли». Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.754.041.66
Лига Ставок 4.80 3.60 1.77
Фонбет Live! 10.50 1.27 5.90
Мелбет 5.47 3.66 1.74
BetBoom 4.57 3.71 1.83

Ставки букмекеров

«Арсенал» является фаворитом поединка, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. Также можно сделать ставку на триумф «Бернли» по коэффициенту 5.30. Ничейный исход оценивается в 4.10.

Форма команд

«Бернли» находится на 15-й строчке в нынешнем сезоне. В активе клуба 7 побед, 8 ничьих и 12 поражений. Команда набрала 29 баллов. Клуб не показывает уверенной игры в последних матчах и не может прервать безвыигрышную серию. Также в этом сезоне у «Бернли» 19 забитых и 35 пропущенных голов.

«Арсенал» расположился на десятой строчке в нынешнем сезоне. В активе клуба — 37 очков. «Канониры» выиграли 11 матчей, 4 поединка завершились ничейным исходом, другие 11 встреч завершились поражением. Команда забила 34 гола и пропустила 27 мячей.

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл два матча из последних пяти
  • «Бернли» не побеждает четыре матча кряду
  • «Арсенал» забил 18 голов в 13 гостевых матчах сезона

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что гол будет забит с 1 по 15 минуту, с коэффициентом 3.40. Также можно сделать ставку на то, что в матче будет забито 2-3 гола, по коэффициенту 1.93.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» М — «Байер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.93 1.97 1.51 2.74
Лига Ставок 2.47 1.55 1.77 2.07
Мелбет 1.92 1.98
BetBoom 2.46 1.58 1.76 2.12 1.40 3.06
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
05 марта в 04:53
Возможна ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100