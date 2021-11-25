«Бетис» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 10:36

Увлекательным матчем в пятом туре Лиги Европы станет встреча «Ференцвароша» с «Бетисом». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.23. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 14.5 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.4.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча менее вероятна, и коэффициент на неё составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ференцварош» полностью провалил европейскую кампанию и не набрал ни одного очка в группе. Логично, что команда занимает последнее место в группе и уже не имеет шансов побороться за плей-офф Лиги конференций, куда отправляется клуб с третьего места Лиги Европы. Матч с «Бетисом» станет еще одним выездным испытанием для венгерского коллектива, который заметно сдал в результатах с уходом Сергея Реброва с поста главного тренера. Последние две встречи «Ференцвароша» завершились поражениями от «Селтика» (2:3, 0:2).

«Бетис» уступил в личных встречах «Байеру» и смог набрать всего одно очко в двух турах. Однако испанский коллектив имеет хорошие шансы на второе место, а при осечке конкурента может побороться и за победу в группе. Команда набрала семь очков и расположилась на втором месте. Последние две встречи в Лиге Европы «Бетис» сыграл с «Байером» (1:1, 0:4).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Бетиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ференцварош» выиграл шесть из семи последних матчей на выезде во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бетис» хорошо выступает на своем поле, а венгерский клуб не показывает игру, которую ждали от него болельщики. Предполагаем, что хозяева смогут одержать уверенную победу в этом поединке и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Бетиса» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.