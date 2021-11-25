«Бетис» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

Увлекательным матчем в пятом туре Лиги Европы станет встреча «Ференцвароша» с «Бетисом». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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2 : 0
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.23. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 14.5 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.4.
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча менее вероятна, и коэффициент на неё составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Ференцварош» полностью провалил европейскую кампанию и не набрал ни одного очка в группе. Логично, что команда занимает последнее место в группе и уже не имеет шансов побороться за плей-офф Лиги конференций, куда отправляется клуб с третьего места Лиги Европы. Матч с «Бетисом» станет еще одним выездным испытанием для венгерского коллектива, который заметно сдал в результатах с уходом Сергея Реброва с поста главного тренера. Последние две встречи «Ференцвароша» завершились поражениями от «Селтика» (2:3, 0:2).
«Бетис» уступил в личных встречах «Байеру» и смог набрать всего одно очко в двух турах. Однако испанский коллектив имеет хорошие шансы на второе место, а при осечке конкурента может побороться и за победу в группе. Команда набрала семь очков и расположилась на втором месте. Последние две встречи в Лиге Европы «Бетис» сыграл с «Байером» (1:1, 0:4).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Бетиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ференцварош» выиграл шесть из семи последних матчей на выезде во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Бетис» хорошо выступает на своем поле, а венгерский клуб не показывает игру, которую ждали от него болельщики. Предполагаем, что хозяева смогут одержать уверенную победу в этом поединке и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Бетиса» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.