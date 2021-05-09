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«Бетис» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (10.05.2021)

вчера, 21:10

«Бетис» примет «Гранаду» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 10 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Бетис» показывает футбол хорошего уровня, «Гранада» также способна удивлять, чего только стоит победа над «Барселоной». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.704.76
Мелбет 1.83 3.90 4.70

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом считается «Бетис». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.80 и на победу «Гранады» по коэффициенту 4.70.

Форма команд

«Бетис» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 51 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла 14 поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. В активе клуба 43 забитых и 46 пропущенных. В последних матчах у «Бетиса» не все так хорошо, как хотелось бы, клуб, хоть и регулярно набирает очки, но не может похвастаться уверенной игрой. В матче против «Гранады» будет еще сложнее, чем с другими клубами.

«Гранада» набрала 45 пунктов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 13 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. В активе этой команды 43 забитых и 55 пропущенных. В последних матчах «Гранада» играет гораздо лучше «Бетиса», у команды больше побед и набранных очков. «Гранада» — это тот клуб, который способен обыграть более сильный «Бетис» прямо сейчас.

Информация для ставок

  • «Гранада» выиграла три матча из последних пяти
  • «Бетис» не проигрывает семь матчей кряду (6 ничьих и 1 победа)
  • «Гранада» забила девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.87. Еще одна актуальная ставка — победа «Бетиса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.94 1.96 1.51 2.72
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 2.65 1.45 1.94 2.00 1.47 2.59
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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:49
Хозяева не проиграют
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