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«Боавишта» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.11.2021)

05 ноября 2021, 10:53

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на домашней арене примет «Фамаликау». Мы приготовили анализ ставок букмекеров и прогноз на игру, которая пройдет 6 ноября 2021 года.

Португалия. Примейра 2021/2022
Боавишта
Фамаликау
2 : 5
завершен
06 ноября 2021, 00:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.302.32
Фонбет 3.70 3.25 2.12
Мелбет 3.80 3.48 2.02

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет минимальным фаворитом этой встречи считает гостевую команду. Поставить на победу «Боавишты» можно по коэффициенту 3.07, ничья идет по коэффициенту 3.30, а победа «Фамаликау» — по коэффициенту 2.40.

Что касается результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового формата противостояния. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Пять из десяти матчей в проходящем розыгрыше португальской лиги «Боавишта» свела к ничейным исходам. В актив себе команда занесла только две победы, потерпев три поражения.

В предыдущем туре чемпионата «Боавишта» гостила на поле «Порту», где команда уступила с крупным счетом 1:4. Так «черно-белые» продлили серию без побед в лиге до семи туров, опустившись на девятое место в турнирной таблице.

Для «Фамаликау» текущий розыгрыш чемпионата Португалии складывается сложно. У команд только одна победы и четыре ничьих, а также пяти поражений в пассиве. Набрав суммарно семь очков, клуб расположился на промежуточном 16-м месте с условным преимуществом над зоной прямого вылета.

При этом «Фамаликау» неплохо проявил себя в двух прошлых турах. После гостевой победы над «Санта Кларой» (2:0) команда разделила очки в домашней игре против «Визелы» (1:1).

Информация для ставок

  • Ничья фиксировалась в 3 прошлых домашних матчах «Боавишты»
  • В 8 из 9 последних домашних матчей «Боавишты» в лиге прошла ставка на ТМ (2,5)
  • «Фамаликау» не побеждал в 10 из 11 предыдущих гостевых поединков чемпионата

Прогноз

Очные встречи «Боавишты» и «Фамаликау» в последних сезонах завершались результативно. Учитывая последние неудачи, хозяевам придется играть с прицелом на атаку, а у гостей атака стабильно забивает в выездных поединках. Поэтому рекомендуем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.68 2.28
Мелбет 1.77 2.16
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Все комментарии
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62sg9war36g9
05 ноября в 17:49
Футбольный клуб «Фамаликао» (Вила Нова де Фамаликао) выиграет матч.
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y9rt2e9wnaqb
05 ноября в 16:16
Футбольный клуб «Фамаликао» (Вила Нова де Фамаликао) одержит победу.
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