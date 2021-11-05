«Боавишта» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.11.2021)

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05 ноября 2021, 10:53

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на домашней арене примет «Фамаликау». Мы приготовили анализ ставок букмекеров и прогноз на игру, которая пройдет 6 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет минимальным фаворитом этой встречи считает гостевую команду. Поставить на победу «Боавишты» можно по коэффициенту 3.07, ничья идет по коэффициенту 3.30, а победа «Фамаликау» — по коэффициенту 2.40.

Что касается результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового формата противостояния. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Пять из десяти матчей в проходящем розыгрыше португальской лиги «Боавишта» свела к ничейным исходам. В актив себе команда занесла только две победы, потерпев три поражения.

В предыдущем туре чемпионата «Боавишта» гостила на поле «Порту», где команда уступила с крупным счетом 1:4. Так «черно-белые» продлили серию без побед в лиге до семи туров, опустившись на девятое место в турнирной таблице.

Для «Фамаликау» текущий розыгрыш чемпионата Португалии складывается сложно. У команд только одна победы и четыре ничьих, а также пяти поражений в пассиве. Набрав суммарно семь очков, клуб расположился на промежуточном 16-м месте с условным преимуществом над зоной прямого вылета.

При этом «Фамаликау» неплохо проявил себя в двух прошлых турах. После гостевой победы над «Санта Кларой» (2:0) команда разделила очки в домашней игре против «Визелы» (1:1).

Информация для ставок

Ничья фиксировалась в 3 прошлых домашних матчах «Боавишты»

В 8 из 9 последних домашних матчей «Боавишты» в лиге прошла ставка на ТМ (2,5)

«Фамаликау» не побеждал в 10 из 11 предыдущих гостевых поединков чемпионата

Прогноз

Очные встречи «Боавишты» и «Фамаликау» в последних сезонах завершались результативно. Учитывая последние неудачи, хозяевам придется играть с прицелом на атаку, а у гостей атака стабильно забивает в выездных поединках. Поэтому рекомендуем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.80.