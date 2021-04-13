«Боавишта» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.04.2021)

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вчера, 06:16

В 27-м туре Примейры между собой сыграют «Боавишта» и «Пасуш де Феррейра». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Боавиште». Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.52. Ничейный исход котируется в 3.2, а победа «Пасуш де Феррейры» представлена коэффициентом 2.96.

Также аналитики БК считают, что команды не покажут результативный футбол. Ставки на ТМ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.3.

Форма команд

По итогам 26 туров в чемпионате Португалии «Боавишта» набрала 25 очков и расположилась на 15-м месте в общем зачете. В активе команды 5 побед и 10 ничейных поединков при 11 поражениях. В двух последних турах лиги «Боавишта» пополнила свой актив на четыре зачетных пункта. После гостевой победы над «Белененсешем» (2:0) «черно-белые» разделили очки дома с «Риу Аве» (3:3).

«Пасуш де Феррейра» — это пятая команда португальской лиги, набравшая 44 очка. В активе гостей грядущей встречи 13 побед и 5 ничейных встреч, а также 8 поражений, два из которых команда потерпела в последних турах, уступив «Фамаликау» (0:2) и «Бенфике» (0:5). Составить конкуренцию «Браге» и «Бенфике» в борьбе за третью позицию «Пасуш де Феррейра», скорее всего, уже не сможет, но и пятое место по итогу сезона команда вряд ли уступит.

Информация для ставок

«Пасуш» не забивал голы в 4 последних гостевых матчах лиги

«Пасуш» проиграл 4 последних выездных поединка, пропуская в них минимум 2 гола

«Боавишта» не проигрывала сопернику в 3 последних домашних матчах, в которых также сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

С турнирной точки зрения мотивация в предстоящей игре на стороне хозяев. «Боавиште» нужно отрываться от зоны вылета, а «Пасуш де Феррейра» слишком далеко находится от 4-й и 6-й строчек. Учитывая неудачные выступления «Пасуша» на выезде, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Боавишты» с форой (0) по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.