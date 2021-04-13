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«Боавишта» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.04.2021)

вчера, 06:16

В 27-м туре Примейры между собой сыграют «Боавишта» и «Пасуш де Феррейра». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.113.10
Лига Ставок 2.47 3.05 3.05
Фонбет 2.50 3.20 2.95
Мелбет 2.52 3.20 2.96

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Боавиште». Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.52. Ничейный исход котируется в 3.2, а победа «Пасуш де Феррейры» представлена коэффициентом 2.96.

Также аналитики БК считают, что команды не покажут результативный футбол. Ставки на ТМ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.3.

Форма команд

По итогам 26 туров в чемпионате Португалии «Боавишта» набрала 25 очков и расположилась на 15-м месте в общем зачете. В активе команды 5 побед и 10 ничейных поединков при 11 поражениях. В двух последних турах лиги «Боавишта» пополнила свой актив на четыре зачетных пункта. После гостевой победы над «Белененсешем» (2:0) «черно-белые» разделили очки дома с «Риу Аве» (3:3).

«Пасуш де Феррейра» — это пятая команда португальской лиги, набравшая 44 очка. В активе гостей грядущей встречи 13 побед и 5 ничейных встреч, а также 8 поражений, два из которых команда потерпела в последних турах, уступив «Фамаликау» (0:2) и «Бенфике» (0:5). Составить конкуренцию «Браге» и «Бенфике» в борьбе за третью позицию «Пасуш де Феррейра», скорее всего, уже не сможет, но и пятое место по итогу сезона команда вряд ли уступит.

Информация для ставок

  • «Пасуш» не забивал голы в 4 последних гостевых матчах лиги
  • «Пасуш» проиграл 4 последних выездных поединка, пропуская в них минимум 2 гола
  • «Боавишта» не проигрывала сопернику в 3 последних домашних матчах, в которых также сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

С турнирной точки зрения мотивация в предстоящей игре на стороне хозяев. «Боавиште» нужно отрываться от зоны вылета, а «Пасуш де Феррейра» слишком далеко находится от 4-й и 6-й строчек. Учитывая неудачные выступления «Пасуша» на выезде, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Боавишты» с форой (0) по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.81 1.58 2.47
Лига Ставок 2.01 1.75 1.55 2.35
Мелбет 1.62 2.45
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:45
Хозяева не проиграют
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