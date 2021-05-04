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«Боавишта» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2021)

вчера, 22:59

В 31-м туре чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле сыграет против «Тонделы». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 7 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.684.60
Лига Ставок 1.82 3.55 4.40
Мелбет 1.84 3.66 4.34
BetBoom 1.81 3.45 4.40

Ставки букмекеров

Фаворитом в линии букмекерской конторы Бетсити идут хозяева поля. Поставить на победу «Боавишты» можно по коэффициенту 1.84, возможная виктория «Тонделы» оценена в 4.34. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.66.

Согласно предложенной букмекером линии, игра получится нерезультативной. Сыграть ставку ТМ(2,5) можно за 1.83, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

На счету «Боавишты» 29 очков и 16-я позиция в турнирной таблице. Эта строчка обязует команду принимать участие в переходных играх, но этой участи «черно-белые» еще могут избежать. Для этого нужно подняться на 15-е место, которое находится на расстоянии двух очков.

В рамках прошлого тура лиги «Боавишта» 11-й раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки с «Санта-Кларой» (3:3). До этого команда проиграла «Маритиму» (0:1) и «Браге» (1:2), а также победила «Пасуш де Феррейру» (2:0).

«Тондела», набравшая 35 очков за 30 туров, обезопасила себя от борьбы за выживание. На данный момент команда занимает девятое место в общем зачете чемпионата Португалии, опережая тройку худших клубов на шесть баллов.

В последнем поединке лиги «Тондела» проиграла дома «Бенфике» (0:2), потерпев 15-е поражение в кампании. Перед этим команда шла на серии из трех успешных матчей – «Фамаликау» (2:2), «Насионал» (2:1), «Морейренсе» (3:2).

Информация для ставок

  • В 11 из 13 прошлых гостевых матчей лиги «Тондела» пропускала минимум два гола
  • «Боавишта» не проигрывала сопернику в 5 предыдущих встречах на своем поле
  • В 7 официальных встречах команд на поле «Боавишты» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Для «Боавишты» наступает самый ответственный отрезок сезона, в котором команде нужно набирать очки в каждой игре. Учитывая, что у «Тонделы» неважно идут дела в гостевых поединках, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.84 в БК Бетсити.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.55 1.80 2.07
Лига Ставок 2.44 1.51 1.75 2.00
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88
BetBoom 2.42 1.51 1.72 2.02 1.39 2.80
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