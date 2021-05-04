«Боавишта» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2021)

1620158399

вчера, 22:59

В 31-м туре чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле сыграет против «Тонделы». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 7 мая.

Ставки букмекеров

Фаворитом в линии букмекерской конторы Бетсити идут хозяева поля. Поставить на победу «Боавишты» можно по коэффициенту 1.84, возможная виктория «Тонделы» оценена в 4.34. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.66.

Согласно предложенной букмекером линии, игра получится нерезультативной. Сыграть ставку ТМ(2,5) можно за 1.83, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

На счету «Боавишты» 29 очков и 16-я позиция в турнирной таблице. Эта строчка обязует команду принимать участие в переходных играх, но этой участи «черно-белые» еще могут избежать. Для этого нужно подняться на 15-е место, которое находится на расстоянии двух очков.

В рамках прошлого тура лиги «Боавишта» 11-й раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки с «Санта-Кларой» (3:3). До этого команда проиграла «Маритиму» (0:1) и «Браге» (1:2), а также победила «Пасуш де Феррейру» (2:0).

«Тондела», набравшая 35 очков за 30 туров, обезопасила себя от борьбы за выживание. На данный момент команда занимает девятое место в общем зачете чемпионата Португалии, опережая тройку худших клубов на шесть баллов.

В последнем поединке лиги «Тондела» проиграла дома «Бенфике» (0:2), потерпев 15-е поражение в кампании. Перед этим команда шла на серии из трех успешных матчей – «Фамаликау» (2:2), «Насионал» (2:1), «Морейренсе» (3:2).

Информация для ставок

В 11 из 13 прошлых гостевых матчей лиги «Тондела» пропускала минимум два гола

«Боавишта» не проигрывала сопернику в 5 предыдущих встречах на своем поле

В 7 официальных встречах команд на поле «Боавишты» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Для «Боавишты» наступает самый ответственный отрезок сезона, в котором команде нужно набирать очки в каждой игре. Учитывая, что у «Тонделы» неважно идут дела в гостевых поединках, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.84 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Днепр-1» — «Заря».