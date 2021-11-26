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«Бохум» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

26 ноября 2021, 18:27

В 13-м туре чемпионата Германии в гости к «Бохуму» приедет «Фрайбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на этот матч и обзором ставок букмекеров.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Бохум
Фрайбург
2 : 1
завершен
27 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.28. На ничейный результат можно поставить по 3.25, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.93. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Бохум» старается держаться в середине турнирной таблицы, но находится ближе к зоне вылета. Коллектив занимает 13-ю позицию и набрал 13 очков. Команда только вернулась в Бундеслигу, главной ее целью остается сохранение места в чемпионате. Последние два матча «Бохума» в чемпионате завершились поражением от «Байера» (0:1) и домашней победой над «Хоффенхаймом» (2:0).

«Фрайбург» шел без поражений, но в двух последних матчах команда не смогла набрать очков. На данный момент сложно определить случайность это или спад физической формы. Клуб остается на третьем месте с 22 пунктами и постарается продолжить стабильно набирать очки, чтобы как можно дольше задержаться среди лидеров Бундеслиги. В прошлой встрече «Фрайбург» уступил на своем поле «Айнтрахту» (0:2), а ранее минимально проиграл «Баварии» (1:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» проиграл только один матч на выезде из десяти последних во всех турнирах
  • «Бохум» не проигрывает уже три матча подряд «Фрайбургу»

Прогноз

«Фрайбург», несмотря на два поражения подряд, остается очень крепким коллективом и находится в тройке лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Мелбет. Матч обещает быть зрелищным и интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных любителей футбола.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.93 1.98 1.52 2.71
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 1.69 2.30
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26 ноября в 19:51
Футбольный клуб «Фрайбург» выиграет матч.
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