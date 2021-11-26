«Бохум» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

В 13-м туре чемпионата Германии в гости к «Бохуму» приедет «Фрайбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на этот матч и обзором ставок букмекеров.
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2 : 1
завершен
27 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.28. На ничейный результат можно поставить по 3.25, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.3.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.93. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.
Форма команд
«Бохум» старается держаться в середине турнирной таблицы, но находится ближе к зоне вылета. Коллектив занимает 13-ю позицию и набрал 13 очков. Команда только вернулась в Бундеслигу, главной ее целью остается сохранение места в чемпионате. Последние два матча «Бохума» в чемпионате завершились поражением от «Байера» (0:1) и домашней победой над «Хоффенхаймом» (2:0).
«Фрайбург» шел без поражений, но в двух последних матчах команда не смогла набрать очков. На данный момент сложно определить случайность это или спад физической формы. Клуб остается на третьем месте с 22 пунктами и постарается продолжить стабильно набирать очки, чтобы как можно дольше задержаться среди лидеров Бундеслиги. В прошлой встрече «Фрайбург» уступил на своем поле «Айнтрахту» (0:2), а ранее минимально проиграл «Баварии» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»
- «Фрайбург» проиграл только один матч на выезде из десяти последних во всех турнирах
- «Бохум» не проигрывает уже три матча подряд «Фрайбургу»
Прогноз
«Фрайбург», несмотря на два поражения подряд, остается очень крепким коллективом и находится в тройке лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Мелбет. Матч обещает быть зрелищным и интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных любителей футбола.