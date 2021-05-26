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«Бока Хуниорс» — «Стронгест». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2021)

сегодня, 17:16

27 мая в Кубке Либертадорес на групповой стадии встретятся «Бока Хуниорс» и «Стронгест». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые опубликовали букмекеры на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.119.0921.60
Лига Ставок 1.12 8.60 19.00
Фонбет 1.13 8.00 24.00
Мелбет 1.10 9.10 23.00
1XBET 1.10 9.10 23.00
BetBoom 1.11 7.80 26.00

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе «Бока Хуниорс», предлагая на этот исход небольшой коэффициент – 1.11. Ставки на ничью можно разместить по котировке 8.40, а гостевая победа «Стронгеста» оценивается в 23.00.

Также букмекерская контора Бетсити считает, что команды суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) принимается по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.54.

Форма команд

«Бока Хуниорс», набрав семь очков, занимает второе место в группе С. Клуб из Аргентины плохо провел последние матчи в турнире, проиграв «Барселоне» Гуаякиль (0:1) и «Сантосу» (0:1), а также сыграв вничью с той же «Барселоной» (0:0). Чтобы гарантировать себе проход в раунд плей-офф, хозяевам нужно побеждать в предстоящей игре с любым счетом.

«Стронгест» хорошо себя проявил в последних играх Кубка Либертадорес. Боливийская команда добилась побед во встречах с «Барселоной» Гуаякиль (2:0) и «Сантосом» (2:1), сохранив теоретические шансы на вторую строчку. До этого «тигры» проиграли три стартовых матча в квартете.

Информация для ставок

  • В 6 последних матчах «Бока Хуниорс» во всех турнирах сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Бока Хуниорс» выиграла в 7 из 10 предыдущих поединков на своем поле
  • «Стронгест» проиграл два последних матча в гостях, не забивая голов

Прогноз

На этот матч мы предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – победа «Бока Хуниорс» и ТМ(3,5), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.75. Хозяева отлично проводят домашние матчи, показывая надежную игру в защите. «Стронгест», в свою очередь, заметно уступает сопернику в классе и плохо играет в гостях.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Насьональ» — «Архентинос Хуниорс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.46 2.11 1.72
Лига Ставок 2.38 1.54
Мелбет 2.90 1.38
1XBET 2.90 1.38
BetBoom 5.50 1.12 2.90 1.37 2.30 1.56
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shlomo
shlomo
сегодня в 17:25
Хозяева не проиграют
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