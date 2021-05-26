«Бока Хуниорс» — «Стронгест». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2021)

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сегодня, 17:16

27 мая в Кубке Либертадорес на групповой стадии встретятся «Бока Хуниорс» и «Стронгест». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые опубликовали букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе «Бока Хуниорс», предлагая на этот исход небольшой коэффициент – 1.11. Ставки на ничью можно разместить по котировке 8.40, а гостевая победа «Стронгеста» оценивается в 23.00.

Также букмекерская контора Бетсити считает, что команды суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ (2,5) принимается по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.54.

Форма команд

«Бока Хуниорс», набрав семь очков, занимает второе место в группе С. Клуб из Аргентины плохо провел последние матчи в турнире, проиграв «Барселоне» Гуаякиль (0:1) и «Сантосу» (0:1), а также сыграв вничью с той же «Барселоной» (0:0). Чтобы гарантировать себе проход в раунд плей-офф, хозяевам нужно побеждать в предстоящей игре с любым счетом.

«Стронгест» хорошо себя проявил в последних играх Кубка Либертадорес. Боливийская команда добилась побед во встречах с «Барселоной» Гуаякиль (2:0) и «Сантосом» (2:1), сохранив теоретические шансы на вторую строчку. До этого «тигры» проиграли три стартовых матча в квартете.

Информация для ставок

В 6 последних матчах «Бока Хуниорс» во всех турнирах сыграла ставка ТМ(2,5)

«Бока Хуниорс» выиграла в 7 из 10 предыдущих поединков на своем поле

«Стронгест» проиграл два последних матча в гостях, не забивая голов

Прогноз

На этот матч мы предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – победа «Бока Хуниорс» и ТМ(3,5), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.75. Хозяева отлично проводят домашние матчи, показывая надежную игру в защите. «Стронгест», в свою очередь, заметно уступает сопернику в классе и плохо играет в гостях.

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