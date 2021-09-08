Болгария — Грузия. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.09.2021)

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сегодня, 09:10

Болгария встретится с Грузией в рамках товарищеского матча. Пока остальные команды проверяют свои силы в поединках за выход на ЧМ -2022 года в Катаре, другие сборные пробуют себя в товарищеских матчах. Это хорошая возможность посмотреть на состав и выяснить, так ли команда сильна, как она думает. Букмекеры Бетсити представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Болгария. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу Грузии по 3.50.

Форма команд

Болгария не славится хорошими футболистами в последнее время. Времена Христо Стоичкова давно прошли, команда уже не забивает по четыре гола за матч. Сейчас Болгария регулярно проигрывает и теряет очки даже в матчах со слабыми соперниками. В последних играх Болгария лишь раз обыграла оппонента, это был матч против Литвы, он завершился со счетом 1:0. Также было несколько ничьих, в остальных случаях команда проигрывала, не лучший результат для сборной.

Грузия, как и соперник, не может похвастаться достойными результатами за последнее время. Команда регулярно проигрывает даже слабым оппонентам. В последних матчах Грузия уступила Испании, Косово и Нидерландам. Пожалуй, самым болезненным является поражение от испанцев, это свежий матч, который завершился со счетом 4:0 в пользу "фурии рохи”. Грузия выглядела абсолютно беспомощно, казалось, что этой команде уже ничего не поможет.

Информация для ставок

Грузия проиграла три игры кряду

Болгария выиграла один матч из последних пяти

Грузия пропустила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Прямо сейчас Болгария выглядит немного лучше, чем Грузия, несмотря на то, что и у той, и у другой сборной откровенно плохие времена. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — нет, по коэффициенту 1.84. Болгария может забить, а вот в успех Грузии верится с большим трудом.