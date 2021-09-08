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Болгария — Грузия. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.09.2021)

сегодня, 09:10

Болгария встретится с Грузией в рамках товарищеского матча. Пока остальные команды проверяют свои силы в поединках за выход на ЧМ-2022 года в Катаре, другие сборные пробуют себя в товарищеских матчах. Это хорошая возможность посмотреть на состав и выяснить, так ли команда сильна, как она думает. Букмекеры Бетсити представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.103.16
Фонбет 2.40 3.05 3.25
Мелбет 2.34 3.05 3.34
1XBET 2.34 3.05 3.34
BetBoom 2.25 3.00 3.45

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Болгария. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу Грузии по 3.50.

Форма команд

Болгария не славится хорошими футболистами в последнее время. Времена Христо Стоичкова давно прошли, команда уже не забивает по четыре гола за матч. Сейчас Болгария регулярно проигрывает и теряет очки даже в матчах со слабыми соперниками. В последних играх Болгария лишь раз обыграла оппонента, это был матч против Литвы, он завершился со счетом 1:0. Также было несколько ничьих, в остальных случаях команда проигрывала, не лучший результат для сборной.

Грузия, как и соперник, не может похвастаться достойными результатами за последнее время. Команда регулярно проигрывает даже слабым оппонентам. В последних матчах Грузия уступила Испании, Косово и Нидерландам. Пожалуй, самым болезненным является поражение от испанцев, это свежий матч, который завершился со счетом 4:0 в пользу "фурии рохи”. Грузия выглядела абсолютно беспомощно, казалось, что этой команде уже ничего не поможет.

Информация для ставок

  • Грузия проиграла три игры кряду
  • Болгария выиграла один матч из последних пяти
  • Грузия пропустила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Прямо сейчас Болгария выглядит немного лучше, чем Грузия, несмотря на то, что и у той, и у другой сборной откровенно плохие времена. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — нет, по коэффициенту 1.84. Болгария может забить, а вот в успех Грузии верится с большим трудом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.72 1.61 2.34
Мелбет 1.49 2.76
1XBET 1.49 2.76
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:41
Скорее всего обе команды забьют, итоговый результат ничья. Удачи
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