Болгария — Грузия. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.09.2021)

Болгария встретится с Грузией в рамках товарищеского матча. Пока остальные команды проверяют свои силы в поединках за выход на ЧМ-2022 года в Катаре, другие сборные пробуют себя в товарищеских матчах. Это хорошая возможность посмотреть на состав и выяснить, так ли команда сильна, как она думает. Букмекеры Бетсити представили котировки на игру.
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сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворит матча — Болгария. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу Грузии по 3.50.
Форма команд
Болгария не славится хорошими футболистами в последнее время. Времена Христо Стоичкова давно прошли, команда уже не забивает по четыре гола за матч. Сейчас Болгария регулярно проигрывает и теряет очки даже в матчах со слабыми соперниками. В последних играх Болгария лишь раз обыграла оппонента, это был матч против Литвы, он завершился со счетом 1:0. Также было несколько ничьих, в остальных случаях команда проигрывала, не лучший результат для сборной.
Грузия, как и соперник, не может похвастаться достойными результатами за последнее время. Команда регулярно проигрывает даже слабым оппонентам. В последних матчах Грузия уступила Испании, Косово и Нидерландам. Пожалуй, самым болезненным является поражение от испанцев, это свежий матч, который завершился со счетом 4:0 в пользу "фурии рохи”. Грузия выглядела абсолютно беспомощно, казалось, что этой команде уже ничего не поможет.
Информация для ставок
- Грузия проиграла три игры кряду
- Болгария выиграла один матч из последних пяти
- Грузия пропустила десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Прямо сейчас Болгария выглядит немного лучше, чем Грузия, несмотря на то, что и у той, и у другой сборной откровенно плохие времена. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — нет, по коэффициенту 1.84. Болгария может забить, а вот в успех Грузии верится с большим трудом.