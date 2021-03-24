Болгария – Швейцария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 04:18

В 1-м туре группы C европейского отбора ЧМ -2022 Швейцария сыграет на выезде с Болгарией. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Швейцарию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.47. Победа Болгарии оценивается в 7.3, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.91 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 2.11.

Форма команд

Болгария является средней командой и за последние годы не показывает высоких результатов. Отборочный турнир станет очередным шансом для болгар показать себя и попробовать пробиться на чемпионат мира. В последних официальных матчах Болгария сыграла вничью с Ирландией (0:0) и потерпела поражение от Финляндии (1:2) в рамках Лиги Наций.

Сборная Швейцарии будет неприятным соперником для любой команды, но подняться на одну ступеньку к топовым сборным у команды никак не получается. Швейцария является одним из главных фаворитов группы C и постарается начать доказывать это с первого тура. В последнем матче Лиги Наций сборная Швейцарии сыграла вничью с Испанией (1:1). После этого была техническая победа над Украиной (3:0).

Информация для ставок

Швейцария не может выиграть семь матчей подряд (без учета технической победы)

Болгария выиграла на своем поле один матч из последних пяти

В четырех из пяти последних матчей Болгарии сыграла ставка «обе забьют — нет»

Болгария не выиграла ни одного матча у Швейцарии из пяти последних

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу сборной Швейцарии с форой -1 по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.