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«Болонья» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (24.09.2023)

вчера, 13:35
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.653.662.10
Лига Ставок 3.35 3.55 2.13
Pari 3.65 3.65 2.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

За четыре тура «Болонья» смогла набрать всего пять очков, что не может быть хорошим результатом для команды, которая хочет побороться за зону еврокубков. В матче с чемпионом Италии на своем поле у хозяев будут определенные шансы на успех в случае хорошей реализации моментов, ведь у «Наполи» есть проблемы. Два последних поединка «Болоньи» завершились ничьей с «Вероной» (0:0) и победой над «Кальяри» (2:1).

«Наполи» провел сложный поединок Лиги Чемпионов в Португалии, где с трудом обыграл «Брагу» (2:1). Команда за четыре тура уже несколько раз теряла очки и набрала семь очков, занимая шестую позицию в турнирной таблице. Гостям будет непросто забрать три балла, хоть букмекеры и считают их фаворитами. В прошлом туре «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» на выезде (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре выездных последних матча «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Болонья» выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Болоньей»
  • Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.40 2.07 1.85 1.60 2.47
Лига Ставок 3.00 1.39 2.00 1.84 1.58 2.41
Pari 2.02 1.80
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:07
В общем, как мы видим, никакого отходняка и вальяжного синдрома "второго года" Неаполь сейчас не испытывает. Который и в предстоящем матче с Болоньей должен уже в очередной раз продемонстрировать свой мастер-класс. Тем более "борзые" уже давно являются удобным оппонентом для Наполи. Ведь "маленькие ослы" побеждали Болонью в пятерке рандеву из 6-ти крайних, при одном ничейном исходе. Ну а минимальный тотал больше 1.5 здесь вполне могут пробить и сами гости. Которые так делали в аж 5-ти последних свиданиях с "борзыми"!
Гость
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