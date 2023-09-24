«Болонья» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (24.09.2023)

1695551725

вчера, 13:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

За четыре тура «Болонья» смогла набрать всего пять очков, что не может быть хорошим результатом для команды, которая хочет побороться за зону еврокубков. В матче с чемпионом Италии на своем поле у хозяев будут определенные шансы на успех в случае хорошей реализации моментов, ведь у «Наполи» есть проблемы. Два последних поединка «Болоньи» завершились ничьей с «Вероной» (0:0) и победой над «Кальяри» (2:1).

«Наполи» провел сложный поединок Лиги Чемпионов в Португалии, где с трудом обыграл «Брагу» (2:1). Команда за четыре тура уже несколько раз теряла очки и набрала семь очков, занимая шестую позицию в турнирной таблице. Гостям будет непросто забрать три балла, хоть букмекеры и считают их фаворитами. В прошлом туре «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» на выезде (2:2).

Информация для ставок

Четыре выездных последних матча «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Болоньей»

Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.