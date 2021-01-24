«Бордо» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (24.01.2021)

В 21-м туре чемпионата Франции «Бордо» на своем поле сыграет с «Анже». Команды занимают восьмое и девятое места, поэтому их встреча обещает быть довольно интересной. Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.
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2 : 1
завершен
24 января 2021, 15:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.3. В случае победы «Анже» выигрышный коэффициент составит 3.3. Поставить на ничейный результат можно за 3.2.
Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 2.55. Однако букмекеры больше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит всего 1.55. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 2.14.
Форма команд
В последних двух матчах «Анже» потерпел поражения, но надо признать, что игры были с очень сложными соперниками. Сначала последовало поражение от «Монако» (3:0), а вскоре и от «ПСЖ» (0:1). Такие неудачи не могут говорить о плохой форме команды, учитывая, что предыдущие три матча были без поражений.
«Бордо» одержал две важные победы над «Ниццей» (3:0) и «Лорьяном» (2:1). На протяжении всего сезона провальные матчи у хозяев найти крайне сложно. Подопечные Жана-Луи Гассе отлично подготовлены и настроены продуктивно отыграть вторую половину чемпионата.
Информация для ставок
- В последних четырех домашних матчах «Бордо» не забил ни единого мяча в ворота «Анже».
- Гости проиграли три из шести последних матчей чемпионата Франции.
- В прошлом сезоне в обоих матчах победителем был «Анже», но в первом круге нынешнего сезона выиграл «Бордо» (0:2).
- Разница между командами в турнирной таблице составляет всего лишь 1 очко.
Прогноз
В последнее время команды не отличаются высокой результативностью. Игра для обоих клубов достаточно важна и складывается впечатление, что никто сильно рисковать своими очками не собирается. В такой ситуации мы рекомендуем выбрать самый оптимальный вариант – тотал меньше 2.5 мячей. Сделать данную ставку с коэффициентом 1.55 можно в букмекерской конторе Мелбет.