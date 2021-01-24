«Бордо» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (24.01.2021)

1611477184

24 января 2021, 11:33

В 21-м туре чемпионата Франции «Бордо» на своем поле сыграет с «Анже». Команды занимают восьмое и девятое места, поэтому их встреча обещает быть довольно интересной. Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.3. В случае победы «Анже» выигрышный коэффициент составит 3.3. Поставить на ничейный результат можно за 3.2.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 2.55. Однако букмекеры больше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит всего 1.55. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 2.14.

Форма команд

В последних двух матчах «Анже» потерпел поражения, но надо признать, что игры были с очень сложными соперниками. Сначала последовало поражение от «Монако» (3:0), а вскоре и от « ПСЖ » (0:1). Такие неудачи не могут говорить о плохой форме команды, учитывая, что предыдущие три матча были без поражений.

«Бордо» одержал две важные победы над «Ниццей» (3:0) и «Лорьяном» (2:1). На протяжении всего сезона провальные матчи у хозяев найти крайне сложно. Подопечные Жана-Луи Гассе отлично подготовлены и настроены продуктивно отыграть вторую половину чемпионата.

Информация для ставок

В последних четырех домашних матчах «Бордо» не забил ни единого мяча в ворота «Анже».

Гости проиграли три из шести последних матчей чемпионата Франции.

В прошлом сезоне в обоих матчах победителем был «Анже», но в первом круге нынешнего сезона выиграл «Бордо» (0:2).

Разница между командами в турнирной таблице составляет всего лишь 1 очко.

Прогноз

В последнее время команды не отличаются высокой результативностью. Игра для обоих клубов достаточно важна и складывается впечатление, что никто сильно рисковать своими очками не собирается. В такой ситуации мы рекомендуем выбрать самый оптимальный вариант – тотал меньше 2.5 мячей. Сделать данную ставку с коэффициентом 1.55 можно в букмекерской конторе Мелбет.