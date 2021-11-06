«Бордо» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 14:54

В рамках 13-го тура чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене сыграет против ПСЖ . Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 6 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет предложила такую линию ставок на этот матч: победа «Бордо» идет по коэффициент 9.40, ничья доступна по коэффициенту 5.85, а победа ПСЖ — по коэффициенту 1.35.

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по котировке 1.46, ТМ (2,5) – 2.50.

Форма команд

«Бордо» смог обыграть «Реймс» (3:2) в прошлом туре Лиги 1. При этом команда уступала сопернику со счетом 0:2, забив в концовке три мяча.

До этого «Бордо» поочередно разошелся миром с «Нантом» и «Лорьяном», но набранные очки позволили команде подняться на шестнадцатую строчку в общем зачете.

ПСЖ единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У столичного клуба десять побед, одна ничья и только одно поражение, которое команда потерпела в гостях от «Ренна» (0:2). При этом парижане в минувшем туре лиги в волевом стиле одолели дома «Лилль» (2:1), а в Лиге чемпионов подопечные Маурисио Почеттино не удержали победный счет в гостях у «Лейпцига» — ничья 2:2.

Информация для ставок

ПСЖ забивал минимум 2 гола в 12 из 14 прошлых матчей Лиги 1

забивал минимум 2 гола в 12 из 14 прошлых матчей Лиги 1 ПСЖ побеждал в 9 из 11 последних матчей против «Бордо»

побеждал в 9 из 11 последних матчей против «Бордо» ПСЖ побеждал в 12 из 14 предыдущих туров чемпионата Франции

Прогноз