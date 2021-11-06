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«Бордо» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2021)

06 ноября 2021, 14:54

В рамках 13-го тура чемпионата Франции «Бордо» на домашней арене сыграет против ПСЖ. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 6 ноября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Бордо
Пари Сен-Жермен
2 : 3
завершен
06 ноября 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.495.931.33
Фонбет 10.00 6.10 1.27
Мелбет 10.50 6.65 1.29
1XBET 9.40 6.05 1.34
BetBoom 10.08 6.16 1.27

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет предложила такую линию ставок на этот матч: победа «Бордо» идет по коэффициент 9.40, ничья доступна по коэффициенту 5.85, а победа ПСЖ — по коэффициенту 1.35.

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по котировке 1.46, ТМ (2,5) – 2.50.

Форма команд

«Бордо» смог обыграть «Реймс» (3:2) в прошлом туре Лиги 1. При этом команда уступала сопернику со счетом 0:2, забив в концовке три мяча.

До этого «Бордо» поочередно разошелся миром с «Нантом» и «Лорьяном», но набранные очки позволили команде подняться на шестнадцатую строчку в общем зачете.

ПСЖ единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У столичного клуба десять побед, одна ничья и только одно поражение, которое команда потерпела в гостях от «Ренна» (0:2). При этом парижане в минувшем туре лиги в волевом стиле одолели дома «Лилль» (2:1), а в Лиге чемпионов подопечные Маурисио Почеттино не удержали победный счет в гостях у «Лейпцига» — ничья 2:2.

Информация для ставок

  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 12 из 14 прошлых матчей Лиги 1
  • ПСЖ побеждал в 9 из 11 последних матчей против «Бордо»
  • ПСЖ побеждал в 12 из 14 предыдущих туров чемпионата Франции

Прогноз

«Бордо» принялся стабильно набирать очки, и в этой игре хозяева наверняка рассчитывают дать достойный отпор лидеру. Учитывая, что ПСЖ среди уходящей недели провел непростой матч против «Лейпцига» в Лиге чемпионов, предлагаем ставку на ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 2.29 1.69
Мелбет 2.90 1.39
1XBET 2.74 1.43
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Все комментарии
995s8m4kvmqq
995s8m4kvmqq
06 ноября в 19:18
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