«Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.4. Поставить на «Борнмут» можно по 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
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завтра, 20:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Борнмут» попал в серию матчей без побед и немного сдал позиции. Команда на данный момент располагается на 13 месте с 28 и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Команда вряд ли покинет АПЛ в этом сезоне, поэтому может спокойно проводить свои матчи и даже навязать борьбу чемпиону Англии. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2) и поражением от «Фулхэма» (1:3).
«Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство и терять очки в ближайших поединках крайне нежелательно. Сейчас «горожане» идут на втором месте с 56 баллами и отстают от «Ливерпуля» на четыре пункта, при этом сыграв на один матч меньше. Любой результат кроме победы в этой встрече будет считаться провалом для подопечных Пепа Гвардиолы. В прошлом туре «Манчестер Сити» минимально обыграл «Брентфорд» (1:0), а ранее потерял очки в игре с «Челси» (1:1).
Информация для ставок
- «Борнмут» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл девять последних матчей из десяти во всех турнирах
- Шесть последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл 13 матчей подряд у «Борнмута»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативный и богатый на игровые события, а поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.