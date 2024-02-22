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«Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

вчера, 15:57
Борнмут

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.4. Поставить на «Борнмут» можно по 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Борнмут» попал в серию матчей без побед и немного сдал позиции. Команда на данный момент располагается на 13 месте с 28 и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Команда вряд ли покинет АПЛ в этом сезоне, поэтому может спокойно проводить свои матчи и даже навязать борьбу чемпиону Англии. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2) и поражением от «Фулхэма» (1:3).

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство и терять очки в ближайших поединках крайне нежелательно. Сейчас «горожане» идут на втором месте с 56 баллами и отстают от «Ливерпуля» на четыре пункта, при этом сыграв на один матч меньше. Любой результат кроме победы в этой встрече будет считаться провалом для подопечных Пепа Гвардиолы. В прошлом туре «Манчестер Сити» минимально обыграл «Брентфорд» (1:0), а ранее потерял очки в игре с «Челси» (1:1).

Информация для ставок

  • «Борнмут» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл девять последних матчей из десяти во всех турнирах
  • Шесть последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Манчестер Сити» выиграл 13 матчей подряд у «Борнмута»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативный и богатый на игровые события, а поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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вчера в 21:10
В целом, ожидаю увидеть интересный и результативный матч, где каждая из команд сможет проявить свои лучшие качества.
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92pxnwayfxa3
вчера в 21:10
Кроме того, я не исключаю возможность ничейного результата в качестве сенсации.
p8qzvcusx8bf
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вчера в 21:08
Борнмут” может оказать достойное сопротивление и забить хотя бы один гол.
567kzxywff74
567kzxywff74
вчера в 21:06
Считаю фаворитом матча «Манчестер Сити».
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y47n3qz95hbz
вчера в 18:33
Ну естественно нельзя не заметить, что Борнмут уже традиционно является клиентом Ман Сити по части атакующего избиения со стороны "бело-голубых". О чем красочно и ярко гласят крайние личные рандеву "вишен" с "горожанами", завершившиеся соответственно с итогами: 1:6 (в идущей АПЛ), 1:4 и 0:4. В связи с чем жду и здесь вполне предсказуемую викторию явного фаворита, вкупе с 4-мя взятиями ворот, за очень классный и привлекательный кф.
Гость
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