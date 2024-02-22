«Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.4. Поставить на «Борнмут» можно по 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Борнмут» попал в серию матчей без побед и немного сдал позиции. Команда на данный момент располагается на 13 месте с 28 и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Команда вряд ли покинет АПЛ в этом сезоне, поэтому может спокойно проводить свои матчи и даже навязать борьбу чемпиону Англии. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2) и поражением от «Фулхэма» (1:3).

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство и терять очки в ближайших поединках крайне нежелательно. Сейчас «горожане» идут на втором месте с 56 баллами и отстают от «Ливерпуля» на четыре пункта, при этом сыграв на один матч меньше. Любой результат кроме победы в этой встрече будет считаться провалом для подопечных Пепа Гвардиолы. В прошлом туре «Манчестер Сити» минимально обыграл «Брентфорд» (1:0), а ранее потерял очки в игре с «Челси» (1:1).

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл девять последних матчей из десяти во всех турнирах

Шесть последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл 13 матчей подряд у «Борнмута»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативный и богатый на игровые события, а поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.