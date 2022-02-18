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«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2022)

вчера, 17:32

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.62. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.315.43
Фонбет 1.62 4.30 5.00
Мелбет 1.65 4.54 5.25
BetBoom 1.65 4.42 5.17

Также в линии букмекеры предлагают 2.06 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.49.

Форма команд

«Боруссия» Д на днях неожиданно проиграла в первом матче 1/16 Лиги Европы «Рейнджерс» (2:4) и оставляет за собой лишь призрачные шансы на выход в следующую стадию. В чемпионате Германии у коллектива все не так плохо, ведь команда занимает второе место, набрав 46 очков и отстает от лидера всего на шесть баллов. В двух последних матчах Бундеслиги «Боруссия» Д обыграла «Унион» (3:0) и проиграла на своем поле «Байеру» (2:5).

«Боруссия» М находится в непривычной для себя и болельщиков нижней части турнирной таблицы и вряд ли может рассчитывать на места выше середины по итогам сезона. Команда набрала 26 очков, а за последние пять туров добыла всего семь баллов. Разница забитых и пропущенных мячей также оставляет желать лучшего (30:40). В прошлом туре «Боруссия» М выиграла у «Аугсбурга» (3:2), а немного ранее сыграла вничью с «Арминией» (1:1).

Информация для ставок

  • Девять последних матчей «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М выиграла только два матча на выезде из десяти последних
  • Три из четырех последних личных встреч клубов закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Боруссия» Д выиграла восемь последних поединков с «Боруссией» М на своем стадионе

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей и в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 2.38 1.64
Мелбет 2.90 1.39
Все комментарии
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вчера в 21:45
Футбольный клуб «Боруссия» Д выиграет матч.
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