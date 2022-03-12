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«Боруссия» Д — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

сегодня, 15:58
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.27. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.335.28
Фонбет 1.65 4.20 5.00
Мелбет 1.65 4.48 5.40
1XBET 1.65 4.48 5.40
BetBoom 1.63 4.37 5.27

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.83.

Форма команд

«Боруссия» Д продолжает участвовать в гонке за чемпионство, но фаворитом в ней не является. Команда идет на втором месте в турнирной таблице и набрала 50 очков, отставая от «Баварии» на девять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. В предстоящем поединке с командой из нижней части таблицы от «шмелей» ждут победы и очередные три очка в копилку. В прошлых двух поединках «Боруссия» Д сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1) в чемпионате и «Рейнджерс» (2:2) в Лиге Европы (2:2).

«Арминия» выиграла всего один матч в последних пяти турах и находится на грани зоны вылета. Коллектив занимает 15 место с 25 набранными баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. Чтобы исправить ситуацию тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и улучшить линию атаки, ведь клуб забил всего 22 мяча, что является худшим результатом в Бундеслиге. В двух последних матчах «Арминия» проиграла «Байеру» (0:3) и «Аугсбургом» (0:1).

Информация для ставок

  • «Арминия» проиграла в трех из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла пять последних встреч с «Арминией»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, а в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.40 1.24 2.61 1.55 2.05 1.87
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:49
Хозяев очень сильно лихорадит в последнее время - потеря ненужных очков, вылет из кубка Германии, вылет из ЛЕ. Осталось только доказывать в чемпионате. Отставание в 9 очков (при 1 матче в запасе), можно отыграть, если Бавария будет допускать ошибки. Поэтому нужна мотивация. По уровню игры и составу, "Арминия" намного слабее своего визави, даже в нынешней форме . К тому же в 12 из 15 последних матчей "Шмели" пробивали ИТБ(1.5). Этот матч не станет исключением, по моему мнению. Прогнозирую, проход Ф1(-1.5).
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