«Боруссия» Д — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2022)

1647089911

сегодня, 15:58

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.27. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.83.

Форма команд

«Боруссия» Д продолжает участвовать в гонке за чемпионство, но фаворитом в ней не является. Команда идет на втором месте в турнирной таблице и набрала 50 очков, отставая от «Баварии» на девять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. В предстоящем поединке с командой из нижней части таблицы от «шмелей» ждут победы и очередные три очка в копилку. В прошлых двух поединках «Боруссия» Д сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1) в чемпионате и «Рейнджерс» (2:2) в Лиге Европы (2:2).

«Арминия» выиграла всего один матч в последних пяти турах и находится на грани зоны вылета. Коллектив занимает 15 место с 25 набранными баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. Чтобы исправить ситуацию тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и улучшить линию атаки, ведь клуб забил всего 22 мяча, что является худшим результатом в Бундеслиге. В двух последних матчах «Арминия» проиграла «Байеру» (0:3) и «Аугсбургом» (0:1).

Информация для ставок

«Арминия» проиграла в трех из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла пять последних встреч с «Арминией»

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, а в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.