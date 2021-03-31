Босния и Герцеговина — Франция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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31 марта 2021, 07:12

Франция сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной в матче группы D европейского отбора ЧМ -2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает команду гостей явным фаворитом поединка. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.36. Ничейный результат котируется в 4.6, а победа Боснии принесет хороший выигрыш по коэффициенту 11.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 на ТБ 2.5 и 1.88 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.28.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла всего один матч квалификации ЧМ , и судить о форме команды на данный момент достаточно сложно. В первом отборочном поединке боснийцы сыграли вничью с Финляндией (2:2).

Франция провела тяжелый выездной матч против Казахстана. Команда набрала четыре очка в двух первых матчах и лидирует в своей группе. Команда Дидье Дешама в предстоящем поединке может укрепить свое преимущество и более четко обозначить свои претензии на первое место в группе. В стартовых турах Франция сыграла вничью с Украиной (1:1) и победила на выезде Казахстан (2:0).

Информация для ставок

Сборная Боснии и Герцеговины не выигрывает уже 10 матчей подряд

Франция выиграла семь из десяти последних матчей

Босния и Герцеговина не забивает уже четыре матча на своем поле

В трех из четырех очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Сборная Франции является очевидным фаворитом матча, но команда вряд ли будет выглядеть свежей после длительных перелетов. Рискнем предположить, что команды смогут обменяться голами в этом поединке. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.28.