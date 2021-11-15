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Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

15 ноября 2021, 14:28

В рамках в заключительного тура квалификации ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Украиной. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Босния и Герцеговина
Украина
0 : 2
завершен
16 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.753.831.77
Фонбет 5.30 4.30 1.67
Мелбет 5.42 4.34 1.62
1XBET 5.40 4.40 1.64
BetBoom 5.23 4.33 1.58

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом поединка букмекеры выделяют Украину. Взять ее победу можно по коэффициенту 1.77 в БК Мелбет. Если победят хозяева, то зайдет коэффициент 4.6. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 3.7

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05. За тотал меньше предлагают коэффициент 1.74. Поставить на обмен мячами можно по коэффициенту 2.01.

Форма команд

Босния и Герцеговина неожиданно проиграла дома Финляндии (1:3) и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку в Катар в стадии плей-офф. Команда считалась главным претендентом на второе место, но теперь рискует финишировать на предпоследнем месте.

Украина продолжает сражение за зону плей-офф. В этом матче коллективу необходима только победа, причем забить желательно как можно больше. Несколькими днями ранее украинцы провели товарищеский матч с Болгарией и, создав большое количество опасных моментов и нанеся 36 ударов по воротам, выиграть так и не смогли, ничья (1:1).

Информация для ставок

  • У Боснии и Герцеговины всего две победы в последних 20 матчах
  • Украина не проигрывает шесть матчей подряд (пять ничьих и победа)
  • В шести из семи крайних игр с участием боснийцев было забито минимум два гола
  • Украина пропускает в 11 матчах кряду

Прогноз

Сверхмотивированная Украина проведет решающий поединок, где нет права на ошибку с потерявшим турнирные задачи соперником. Рекомендуем взять победу украинцев по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.52 1.87 2.00 1.45 2.88
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 1.38 3.18
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qmesp2mvyezc
qmesp2mvyezc
15 ноября в 14:33
Украина одержит победу.
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