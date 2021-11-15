Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 14:28

В рамках в заключительного тура квалификации ЧМ -2022 сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Украиной. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом поединка букмекеры выделяют Украину. Взять ее победу можно по коэффициенту 1.77 в БК Мелбет. Если победят хозяева, то зайдет коэффициент 4.6. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 3.7

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05. За тотал меньше предлагают коэффициент 1.74. Поставить на обмен мячами можно по коэффициенту 2.01.

Форма команд

Босния и Герцеговина неожиданно проиграла дома Финляндии (1:3) и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку в Катар в стадии плей-офф. Команда считалась главным претендентом на второе место, но теперь рискует финишировать на предпоследнем месте.

Украина продолжает сражение за зону плей-офф. В этом матче коллективу необходима только победа, причем забить желательно как можно больше. Несколькими днями ранее украинцы провели товарищеский матч с Болгарией и, создав большое количество опасных моментов и нанеся 36 ударов по воротам, выиграть так и не смогли, ничья (1:1).

Информация для ставок

У Боснии и Герцеговины всего две победы в последних 20 матчах

Украина не проигрывает шесть матчей подряд (пять ничьих и победа)

В шести из семи крайних игр с участием боснийцев было забито минимум два гола

Украина пропускает в 11 матчах кряду

Прогноз

Сверхмотивированная Украина проведет решающий поединок, где нет права на ошибку с потерявшим турнирные задачи соперником. Рекомендуем взять победу украинцев по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.