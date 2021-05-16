«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2021)

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вчера, 23:16

«Брайтон» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.50. Также можно сделать ставку на победу «Брайтона» по 6.70. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 4.50.

Форма команд

«Брайтон» набрал 38 пунктов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь побед, 14 ничьих и столько же поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 42 мяча. В последних поединках «Брайтон» выглядит не лучшим образом, команда регулярно пропускает и теряет очки.

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ досрочно. Команда расположилась на первой строчке и имеет в активе 83 пункта. Клуб выиграл 26 поединков, пять раз играл вничью и проиграл те же пять матчей. В активе «Сити» — 76 забитых и 29 пропущенных. «Манчестер Сити» хорош в последних матчах, несмотря на осечку в виде поражения от «Челси».

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл только один матч из последних пяти

«Манчестер Сити» победил в четырех матчах из последних пяти во всех турнирах

«Брайтон» забил четыре мяча и пропустил столько же голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.93. Еще одна актуальная ставка — победа «Сити» и ТБ 2.5 по 2.36.

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