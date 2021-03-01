«Брест» — «Дижон». Прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

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01 марта 2021, 21:58

«Брест» и «Дижон» проведут очную встречу 3 марта в рамках очередного тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор линии, которую букмекеры открыли на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу «Бреста» БК Бетсити принимает с коэффициентом 1.77. Заключить пари на гостевую викторию «Дижона» можно с котировкой 4.74, а ничья идет за 4.18.

Небольшое преимущество букмекеры отводят тому, что матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2,5 голов можно с коэффициентом 1.78, меньше – 2.21.

Форма команд

«Брест» базируется на 14 месте в турнирной таблице. У команды девять побед и четыре ничьи в этом сезоне, которые положили ей в копилку 31 балл. На данный момент «красно-белые» дистанцировались от зоны вылета на семь очков.

«Дижон» уже вряд ли избежит вылета во второй французский дивизион. В активе «сов» только 15 баллов и последняя строчка в турнирной таблице. Отыграть отставание от спасительной зоны (11 очков) команде практически нереально.

Информация для ставок

«Дижон» проиграл четыре прошлых гостевых матча

«Брест» побеждал в двух из трех последних поединках на своем поле

«Дижон» не забивал в четырех предыдущих гостевых матчах против «Бреста»

Прогноз

Похоже, что у футболистов «Дижона» уже отсутствует должная мотивация. Такой настрой соперника – это отличная возможность для «Бреста» взять три очка. Предлагаем ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.77 в букмекерской конторе Бетсити.

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