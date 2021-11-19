«Брест» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

«Брест» и «Ланс» сыграют в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Проанализировав ставки букмекеров, мы предложили прогноз на матч.
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4 : 0
завершен
21 ноября 2021, 15:00
воскресенье
Ставки букмекеров
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Компания Бетсити предлагает поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 2.29, вероятность ничьей оценивается в 3.60, а победа «Бреста» доступна по котировке 3.30.
Эксперты также прогнозируют результативный формат данного противостояния. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Брест» неудачно играл на старте этого сезона, но постепенно команда начала выбираться из кризиса. К предстоящему туру Лиги 1 «красно-белые» подходят на серии из четырех матчей без поражений, в ходе которой они заработали восемь баллов.
К ничейным исходам «Брест» свел очные противостояния с «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (1:1), после чего команда сенсационно победила дома «Монако» (2:0), а также обыграла в гостях «Лорьян» со счетом 2:1.
«Ланс» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав за 13 туров 24 балла. В активе команды семь побед и три ничьих, при трех поражениях в пассиве.
Перед паузой «Ланс» без особых трудностей разгромил на домашней арене «Труа», забив сопернику четыре безответных мяча. Так команда реабилитировалась за предыдущее поражение в гостях от «Лиона» (1:2).
Информация для ставок
- В 3 последних матчах «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Брест» забивал и пропускал голы в 8 из 9 прошлых матчей чемпионата
- Соперники забивали друг другу голы в 5 из 6 последних очных встреч
Прогноз
Атака «Бреста» в этом сезоне стабильно забивает, но и надежной защитой хозяева не отличаются. При этом «Ланс», будучи фаворитом встречи, тоже должен реализовывать моменты у ворот соперника. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.75.