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«Брест» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

19 ноября 2021, 23:45

«Брест» и «Ланс» сыграют в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Проанализировав ставки букмекеров, мы предложили прогноз на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Брест
Ланс
4 : 0
завершен
21 ноября 2021, 15:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.293.622.26
Фонбет 3.20 3.40 2.25
Мелбет 3.67 3.57 2.09
BetBoom 3.37 3.47 2.16

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Компания Бетсити предлагает поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 2.29, вероятность ничьей оценивается в 3.60, а победа «Бреста» доступна по котировке 3.30.

Эксперты также прогнозируют результативный формат данного противостояния. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Брест» неудачно играл на старте этого сезона, но постепенно команда начала выбираться из кризиса. К предстоящему туру Лиги 1 «красно-белые» подходят на серии из четырех матчей без поражений, в ходе которой они заработали восемь баллов.

К ничейным исходам «Брест» свел очные противостояния с «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (1:1), после чего команда сенсационно победила дома «Монако» (2:0), а также обыграла в гостях «Лорьян» со счетом 2:1.

«Ланс» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав за 13 туров 24 балла. В активе команды семь побед и три ничьих, при трех поражениях в пассиве.

Перед паузой «Ланс» без особых трудностей разгромил на домашней арене «Труа», забив сопернику четыре безответных мяча. Так команда реабилитировалась за предыдущее поражение в гостях от «Лиона» (1:2).

Информация для ставок

  • В 3 последних матчах «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Брест» забивал и пропускал голы в 8 из 9 прошлых матчей чемпионата
  • Соперники забивали друг другу голы в 5 из 6 последних очных встреч

Прогноз

Атака «Бреста» в этом сезоне стабильно забивает, но и надежной защитой хозяева не отличаются. При этом «Ланс», будучи фаворитом встречи, тоже должен реализовывать моменты у ворот соперника. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.01 1.89 1.58 2.53
Мелбет 2.07 1.85
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Все комментарии
Gahi
Gahi
20 ноября в 04:32
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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