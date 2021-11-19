«Брест» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 23:45

«Брест» и «Ланс» сыграют в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Проанализировав ставки букмекеров, мы предложили прогноз на матч.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Компания Бетсити предлагает поставить на победу «Ланса» по коэффициенту 2.29, вероятность ничьей оценивается в 3.60, а победа «Бреста» доступна по котировке 3.30.

Эксперты также прогнозируют результативный формат данного противостояния. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.86, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Брест» неудачно играл на старте этого сезона, но постепенно команда начала выбираться из кризиса. К предстоящему туру Лиги 1 «красно-белые» подходят на серии из четырех матчей без поражений, в ходе которой они заработали восемь баллов.

К ничейным исходам «Брест» свел очные противостояния с «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (1:1), после чего команда сенсационно победила дома «Монако» (2:0), а также обыграла в гостях «Лорьян» со счетом 2:1.

«Ланс» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав за 13 туров 24 балла. В активе команды семь побед и три ничьих, при трех поражениях в пассиве.

Перед паузой «Ланс» без особых трудностей разгромил на домашней арене «Труа», забив сопернику четыре безответных мяча. Так команда реабилитировалась за предыдущее поражение в гостях от «Лиона» (1:2).

Информация для ставок

В 3 последних матчах «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Брест» забивал и пропускал голы в 8 из 9 прошлых матчей чемпионата

Соперники забивали друг другу голы в 5 из 6 последних очных встреч

Прогноз

Атака «Бреста» в этом сезоне стабильно забивает, но и надежной защитой хозяева не отличаются. При этом «Ланс», будучи фаворитом встречи, тоже должен реализовывать моменты у ворот соперника. Предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.75.