«Брест» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Кубка Франции (06.03.2021)

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06 марта 2021, 05:06

«Брест» и ПСЖ поспорят за выход в 1/8 финала Кубка Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Самый ожидаемый исход этого матча – победа ПСЖ , с коэффициентом 1.32. Шансы «Бреста» одержать победу в предстоящем поединке оцениваются в 9.80, ничья идет с котировкой 6.45.

С большим перевесом в линии букмекеров идут ставки на результативный исход поединка. Так, ставки на тотал больше (2,5) мячей БК Фонбет принимает за 1.44, меньше – 2.70.

Форма команд

«Брест» проводит неплохой сезон в Лиге 1, где команда занимает 13-е место в турнирной таблице. Клуб опережает зону вылета на 10 очков, что дает ему возможность спокойно доиграть чемпионат. 3 марта «Брест» принимал дома «Дижон» и уверенно обыграл главного аутсайдера первенства (3:1). На предыдущей стадии Кубка Франции «Брест» встречался с «Родезом». Соперника из второй лиги «красно-белые» обыграли со счетом 2:1.

ПСЖ проводит неоднозначный сезон во Франции. В Лиге 1 действующий чемпион пока идет в роли догоняющего, уступая лидеру «Лиллю» два зачетных пункта. В двух последних турах чемпионата подопечные Маурисио Почеттино победили в гостях «Дижон» (4:0) и «Бордо» (1:0). Так парижская команда реабилитировалась за домашнее поражение от «Монако» (0:2). В 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ с минимальным счетом победил в гостях «Кан» (1:0).

Информация для ставок

В пяти прошлых гостевых матчах ПСЖ пропустил только один гол

пропустил только один гол ПСЖ побеждал в пяти предыдущих выездных поединках

побеждал в пяти предыдущих выездных поединках «Брест» проиграл в четырех прошлых матчах с ПСЖ на своем поле

Прогноз

У ПСЖ в лазарете остаются Анхель Ди Мария и Мауро Икарди, а Неймар только-только приступил к тренировкам. Так же матч, вероятнее всего, пропустит Килиан Мбаппе. В связи с этим гости вряд ли смогут оформить крупную победу в матче, но за счет класса должны одолеть «Брест».