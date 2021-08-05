«Бристоль Сити» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

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вчера, 18:49

«Бристоль Сити» примет «Блэкпул» в рамках первого тура Чемпионшипа 7 августа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бристоль Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.35. Поставить на победу гостей также можно по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Бристоль Сити» принимал участие в товарищеских поединках и может похвастаться неплохими результатами. Команда трижды побеждала своих соперников. Было и обидное поражение, это «Астон Вилла» катком прошлась по «Бристолю», забив «Сити» три безответных мяча. Также команда дважды сыграла вничью, добыть победу не получилось в матчах против «Портсмута» и «Селтика». С шотландцами команда и вовсе не смогла показать свой оскал, поединок завершился со счетом 0:0.

«Блэкпул» также трижды побеждал соперников в товарищеских матчах, разумеется, не обошлось и без поражений. Команда разгромно проиграла «Манчестер Сити» 1:4, а также потерпела поражение от «Бернли» 0:1 и от «Аккрингтона» 1:3. Поражение от «Аккрингтона» можно назвать самым болезненным, так как «Блэкпул» по составу явно сильнее своего оппонента. Однако это товарищеские матчи и их нужно воспринимать как тестовую версию команды, тренер пытается отыскать идеальный вариант для взаимодействия футболистов на поле.

Информация для ставок

«Блэкпул» не побеждает три игры кряду

«Бристоль Сити» победил в трех матчах из последних десяти во всех турнирах

«Блэкпул» пропустил шесть мячей в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Зюлте-Варегем» в матче чемпионата Бельгии с «Сент-Трюйденом».