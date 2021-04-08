«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 07:28

В 41-м туре Чемпионшипа «Бристоль Сити» сыграет дома с «Ноттингем Форест». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом поединке отдаёт преимущество «Ноттингем Форест». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.37. Ничейный исход оценивается в 3.15. Также можно сделать ставку на победу «Бристоль Сити» по коэффициенту 3.2.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.33 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.61. Исход «обе забьют» котируется в 1.98.

Форма команд

«Бристоль Сити» идет на 14-м месте, но последние результаты команды оставляют желать лучшего. К тому же бристольцы стали очень редко поражать ворота своих соперников. В последних двух турах «Бристоль Сити» проиграл «Ковентри Сити» (1:3) и «Сток Сити» (0:2).

«Ноттингем Форест» всего на одно очко отстает от нынешнего соперника, но последние результаты «лесников» выглядят гораздо лучше. В последнем туре «Ноттингем Форест» выиграл у КПР (3:1), а до этого одержал победу над «Кардиффом» (1:0).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» проиграл три матча подряд

«Ноттингем Форест» проиграл один из последних пяти матчей чемпионата

Пять из шести последних поединков между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бристоль Сити» проиграл семь последних матчей на своем поле

Прогноз

Исходя из статистики, матчи с участием каждой из команд часто заканчиваются исходом «тотал меньше 2.5 мячей». Рекомендуем сделать эту ставку в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61.