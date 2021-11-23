«Бристоль Сити» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 01:18

«Бристоль Сити» примет «Сток Сити» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Сток Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев в 3.30.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Бристоль Сити» расположился в этом сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 20 баллов. Клуб выиграл пять поединков, столько же раз играл вничью и проиграл в восьми матчах. У «Бристоля» 20 забитых и 28 пропущенных мячей в Чемпионшипе. В последних матчах английский коллектив сыграл вничью с «Блэкберном», а также проиграл «Ковентри Сити» и уступил «Бирмингему».

«Сток Сити» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 31 балл. Команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Сток Сити» 24 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних поединках «Сток Сити» выиграл у «Питерборо», а также одолел «Лутон Таун» и переиграл «Блэкпул».

Информация для ставок

«Бристоль Сити» не побеждает три игры кряду

«Сток Сити» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Бристоль Сити» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «тотал голов „Сток Сити“ больше двух» по коэффициенту 2.80. Команда находится в отличной форме и много забивает, чего нельзя сказать о «Бристоль Сити». Фаворит очевиден.