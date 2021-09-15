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«Брюгге» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

вчера, 14:24

В матче первого тура самого престижного еврокубкового турнира ПСЖ отправится в Бельгию, где сразится с «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.136.651.25
Фонбет 9.50 6.40 1.27
Мелбет 10.80 5.86 1.30
1XBET 10.00 6.40 1.31
BetBoom 10.42 6.25 1.28

Ставки букмекеров

В этом поединке сомнений по поводу фаворита встречи быть не могло, букмекеры сразу определились кому отдают абсолютное предпочтение. Конечно, это парижский клуб. Коэффициент на победу ПСЖ с форой (-1.5) составляет 1.65. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 13, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.84.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов предстоит серьезное испытание. В гости пожалует один из самых сильных клубов Европы, который ошеломлял болельщиков трансферами прошедшим летом. Игра шестого тура чемпионата Бельгии против «Гента» (1:6) показала, что у команды имеются проблемы в обороне, и если ошибки не будут исправлены, то все может закончиться еще более плачевно.

ПСЖ спокойно готовился к матчу еврокубка, проводя игру национального чемпионата. В Париж пожаловал новичок «Клермон» и был разгромлен (4:0). У команды есть ряд кадровых проблем, не сыграет несколько ключевых футболистов, но глубина лавки столичного клуба настолько велика, что эти потери для состава практически неощутимы.

Информация для ставок

  • Победная серия ПСЖ насчитывает пять поединков, в четырех из них был пробит ТБ 2.5
  • «Брюгге» выиграл три из четырех крайних матчей также пробивая ТБ 2.5
  • Последние очные встречи состоялись в 2019 году и завершились сухими победами ПСЖ (5:0) и (1:0)
  • «Брюгге» забивает в 12 играх кряду

Прогноз

Парижане приедут в Бельгию только за победой. Уже известно, что Месси, Мбаппе и Неймар выйдут в старте на этот поединок. Нас ожидает тотальное преимущество гостей и голы на разный вкус, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.49 2.14 1.75
Мелбет 3.26 1.36
1XBET 5.43 1.17
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Все комментарии
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pa8x2q76c6ux
вчера в 20:30
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) одержит победу.
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dhr525a5n5wv
вчера в 20:28
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (Париж) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
Думаю у Брюгге шансов на успех нет...
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