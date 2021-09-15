«Брюгге» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

В матче первого тура самого престижного еврокубкового турнира ПСЖ отправится в Бельгию, где сразится с «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
В этом поединке сомнений по поводу фаворита встречи быть не могло, букмекеры сразу определились кому отдают абсолютное предпочтение. Конечно, это парижский клуб. Коэффициент на победу ПСЖ с форой (-1.5) составляет 1.65. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 13, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.84.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов предстоит серьезное испытание. В гости пожалует один из самых сильных клубов Европы, который ошеломлял болельщиков трансферами прошедшим летом. Игра шестого тура чемпионата Бельгии против «Гента» (1:6) показала, что у команды имеются проблемы в обороне, и если ошибки не будут исправлены, то все может закончиться еще более плачевно.
ПСЖ спокойно готовился к матчу еврокубка, проводя игру национального чемпионата. В Париж пожаловал новичок «Клермон» и был разгромлен (4:0). У команды есть ряд кадровых проблем, не сыграет несколько ключевых футболистов, но глубина лавки столичного клуба настолько велика, что эти потери для состава практически неощутимы.
Информация для ставок
- Победная серия ПСЖ насчитывает пять поединков, в четырех из них был пробит ТБ 2.5
- «Брюгге» выиграл три из четырех крайних матчей также пробивая ТБ 2.5
- Последние очные встречи состоялись в 2019 году и завершились сухими победами ПСЖ (5:0) и (1:0)
- «Брюгге» забивает в 12 играх кряду
Прогноз
Парижане приедут в Бельгию только за победой. Уже известно, что Месси, Мбаппе и Неймар выйдут в старте на этот поединок. Нас ожидает тотальное преимущество гостей и голы на разный вкус, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.