«Брюгге» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

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вчера, 14:24

В матче первого тура самого престижного еврокубкового турнира ПСЖ отправится в Бельгию, где сразится с «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке сомнений по поводу фаворита встречи быть не могло, букмекеры сразу определились кому отдают абсолютное предпочтение. Конечно, это парижский клуб. Коэффициент на победу ПСЖ с форой (-1.5) составляет 1.65. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 13, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.84.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов предстоит серьезное испытание. В гости пожалует один из самых сильных клубов Европы, который ошеломлял болельщиков трансферами прошедшим летом. Игра шестого тура чемпионата Бельгии против «Гента» (1:6) показала, что у команды имеются проблемы в обороне, и если ошибки не будут исправлены, то все может закончиться еще более плачевно.

ПСЖ спокойно готовился к матчу еврокубка, проводя игру национального чемпионата. В Париж пожаловал новичок «Клермон» и был разгромлен (4:0). У команды есть ряд кадровых проблем, не сыграет несколько ключевых футболистов, но глубина лавки столичного клуба настолько велика, что эти потери для состава практически неощутимы.

Информация для ставок

Победная серия ПСЖ насчитывает пять поединков, в четырех из них был пробит ТБ 2.5

насчитывает пять поединков, в четырех из них был пробит 2.5 «Брюгге» выиграл три из четырех крайних матчей также пробивая ТБ 2.5

2.5 Последние очные встречи состоялись в 2019 году и завершились сухими победами ПСЖ (5:0) и (1:0)

(5:0) и (1:0) «Брюгге» забивает в 12 играх кряду

Прогноз