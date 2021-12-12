«Брюгге» — «Зюлте-Варегем. Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2021)

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сегодня, 17:30

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур высшей лиги Бельгии. «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Зюлте-Варегем». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 7.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» очень близок к зоне вылета и не может стабильно набирать очки, что существенно осложняет жизнь клубу. Коллектив занимает 16 место в чемпионате с набранными 17 очками и от зоны вылета его отделяет только один пункт. В команде большие проблемы в обороне и 38 пропущенных мячей в 17 матчах, что является худшим результатом в высшей лиге Бельгии. Последние две встречи «Зюлте-Варегем» проиграл «Андерлехту» (2:3), а ранее обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (2:0).

«Брюгге» выглядит не так стабильно, как в прошлом сезоне, но тем не менее, пребывает в группе лидеров чемпионата. Команда набрала 33 очка и располагается на третьем месте, отставая от лидера всего на четыре пункта, что говорит о том, что вся борьба только начинается. В домашнем матче с нестабильным соперником у чемпиона страны будут хорошие шансы набрать максимум очков. В прошлом матче «Брюгге» обыграл на своем поле «Серен Юнайтед» (3:2), а ранее с тем же счетом одолел «Генк» (3:2).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь последних матчей «Зюлте-Варегем» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Брюгге» выиграл семь из восьми последних матчей с «Зюлте-Варегемом»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брюгге» пережил свои неудачи в Лиге Чемпионов и должен настроиться на чемпионат Бельгии. По качеству игры команда значительно превосходит соперника и должна уверенно побеждать. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.83 можно в букмекерской конторе Мелбет.