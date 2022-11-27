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«Бургос» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (27.11.2022)

вчера, 13:23
Бургос

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Сарагосе». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.592.793.47

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Бургос» приятно удивляет болельщиков и находится среди лидеров Сегунды. На данный момент коллектив занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 30 очков, отставая от лидера на четыре пункта, при этом имея на одну сыгранную игру меньше. В прошлом туре «Бургос» минимально обыграл на выезде «Расинг» (1:0), а ранее лишь в серии пенальти одолел «Рекреативо» (1:0) в кубке Испании.

«Сарагоса» выглядит неважно в последних турах, но статус команды дает ей статус фаворита у букмекеров. Коллектив занимает лишь 17 место в турнирной таблице и смог набрать 17 баллов, что вызывает опасения у болельщиков, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Два последних матча «Сарагосы» завершились ничьей с «Малагой» (1:1), а ранее уступил в кубке Испании «Диосеаньос» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бургос» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сарагоса» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, в личных встречах этих команд, хотя бы одна из них уходит без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз выбрать ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.62 2.37 1.37 3.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:55
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:42
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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