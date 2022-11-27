«Бургос» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (27.11.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают «Сарагосе». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.75.
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2 : 2
завершен
вчера, 16:00
Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Бургос» приятно удивляет болельщиков и находится среди лидеров Сегунды. На данный момент коллектив занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 30 очков, отставая от лидера на четыре пункта, при этом имея на одну сыгранную игру меньше. В прошлом туре «Бургос» минимально обыграл на выезде «Расинг» (1:0), а ранее лишь в серии пенальти одолел «Рекреативо» (1:0) в кубке Испании.
«Сарагоса» выглядит неважно в последних турах, но статус команды дает ей статус фаворита у букмекеров. Коллектив занимает лишь 17 место в турнирной таблице и смог набрать 17 баллов, что вызывает опасения у болельщиков, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Два последних матча «Сарагосы» завершились ничьей с «Малагой» (1:1), а ранее уступил в кубке Испании «Диосеаньос» (0:1).
Информация для ставок
- «Бургос» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Сарагоса» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Исходя из статистики, в личных встречах этих команд, хотя бы одна из них уходит без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз выбрать ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.