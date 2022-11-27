«Бургос» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (27.11.2022)

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вчера, 13:23

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Сарагосе». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.75.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Бургос» приятно удивляет болельщиков и находится среди лидеров Сегунды. На данный момент коллектив занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 30 очков, отставая от лидера на четыре пункта, при этом имея на одну сыгранную игру меньше. В прошлом туре «Бургос» минимально обыграл на выезде «Расинг» (1:0), а ранее лишь в серии пенальти одолел «Рекреативо» (1:0) в кубке Испании.

«Сарагоса» выглядит неважно в последних турах, но статус команды дает ей статус фаворита у букмекеров. Коллектив занимает лишь 17 место в турнирной таблице и смог набрать 17 баллов, что вызывает опасения у болельщиков, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Два последних матча «Сарагосы» завершились ничьей с «Малагой» (1:1), а ранее уступил в кубке Испании «Диосеаньос» (0:1).

Информация для ставок

«Бургос» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сарагоса» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, в личных встречах этих команд, хотя бы одна из них уходит без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз выбрать ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.