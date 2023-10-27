«Челси» – «Брентфорд». Прогноз на матч чемпионата Англии (28.10.2023)

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вчера, 18:42

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Брентфорда» зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Челси» улучшил свои результаты в АПЛ , чем подарил надежду болельщика на более яркую игру и победы в ближайших поединках. «Синие» на данный момент занимают только 10 место с 12 очками, но в случае победы в этой встрече могут продвинуться вверх на одну ступеньку при хорошем раскладе. В прошлом туре «Челси» не удержал победу над «Арсеналом» (2:2), а ранее разгромил на выезде «Бернли» (4:1).

«Брентфорд» играет несколько хуже, чем в двух прошлых сезонах, однако о понижении в классе никто не говорит. Коллектив имеет в своем активе 10 очков и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта, поэтому будет сопротивляться несмотря на выездной статус поединка. Два последних матча «Брентфорда» завершились крупно победой над «Бернли» (3:0) и поражением на выезде от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

«Челси» забивал в семи встречах из десяти последних

«Брентфорд» выиграл лишь два поединка из десяти последних в основное время

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Челси» находится на небольшом подъеме, а свой стадион должен помочь команда чувствовать себя уверенно. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.