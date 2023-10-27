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«Челси» – «Брентфорд». Прогноз на матч чемпионата Англии (28.10.2023)

вчера, 18:42
Челси

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Брентфорда» зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.684.035.22
Лига Ставок 1.68 4.10 5.20
Pari 1.67 4.05 5.30

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Челси» улучшил свои результаты в АПЛ, чем подарил надежду болельщика на более яркую игру и победы в ближайших поединках. «Синие» на данный момент занимают только 10 место с 12 очками, но в случае победы в этой встрече могут продвинуться вверх на одну ступеньку при хорошем раскладе. В прошлом туре «Челси» не удержал победу над «Арсеналом» (2:2), а ранее разгромил на выезде «Бернли» (4:1).

«Брентфорд» играет несколько хуже, чем в двух прошлых сезонах, однако о понижении в классе никто не говорит. Коллектив имеет в своем активе 10 очков и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта, поэтому будет сопротивляться несмотря на выездной статус поединка. Два последних матча «Брентфорда» завершились крупно победой над «Бернли» (3:0) и поражением на выезде от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

  • «Челси» забивал в семи встречах из десяти последних
  • «Брентфорд» выиграл лишь два поединка из десяти последних в основное время
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Челси» находится на небольшом подъеме, а свой стадион должен помочь команда чувствовать себя уверенно. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 2.02 1.88 1.58 2.48
Лига Ставок 3.00 1.39 2.01 1.83 1.58 2.41
Pari 1.98 1.85
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