«Лион» – «Лаваль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 11:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Франции «Лион» – «Лаваль», который состоится 4 февраля 2026 года.

«Лион»

«Лион» находится в отличной форме и одерживает победу за победой в различных турнирах. Причел черед и кубка Франции, где команда в 1/8 финала принимает скромный «Лаваль» из второй Лиги. Тренерский штаб понимает важность поединка, но наверняка даст отдохнуть некоторым игрокам, что в свою очередь не должно повлиять на результат, иначе вылет из кубка на такой стадии будет считаться провалом.

1 февраля «Лион» обыграл на своем поле «Лилль» (1:0), а 29 января одержал волевую победу над ПАОК (4:2) в Лиге Европы.

«Лаваль»

«Лаваль» является аутсайдером второй лиги Франции и имеет много проблем, которые нужно решать как можно быстрее. Тем не менее, коллектив достиг 1/8 финала, где ему попался один из самых сложных соперников из оставшихся. Гостям нечего терять в этой игре, и они постараются выглядеть достойно на фоне «Лиона», хотя конечно шансов пройти в следующий раунд у «Лаваля» крайне мало.

30 января «Лаваль» проиграл на своем поле «По» (0:1), а 23 января сыграл вничью с «Амьеном» на выезде (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лион» – 1.25

Ничья – 5.2

Победит «Лаваль» – 16

Статистика

«Лион» выиграл уже десять поединков подряд во всех турнирах

«Лаваль» проиграл три из десяти последних встреч на выезде

Команды никогда не встречались между собой в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Лиона» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что хозяева забьют быстрый гол и это поможет раскрыть игру с большим количеством интересных моментов.