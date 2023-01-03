«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (05.01.2023)

1672695407

сегодня, 00:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают чемпиона Англии. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.62. Поставить на «Челси» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Челси» смог набрать только четыре очка в пяти последних турах чемпионата Англии, что является ужасным результатом для «аристократов». Команда уже занимает девятое место с 25 баллами и отстает от важной четвертой позиции на пять очков. Предстоящий матч с подопечными Гвардиолы станет настоящим испытанием для лондонцев, и даже ничья станет неплохим для них результатом. В прошлом туре «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Борнмут» (2:0).

«Манчестер Сити» все дальше отстает от «Арсенала» в гонке за чемпионство и если ничего не поменяется в ближайшие полтора месяца, это может перерасти в серьезные проблемы для чемпиона Англии. Сейчас коллектив имеет в своем активе 36 баллов, занимает второе место и отстает на семь пунктов от «канониров». В прошлом туре «Манчестер Сити» потерял очки с «Эвертоном» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Лидс» (3:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл только одну встречу на выезде из последних десяти

«Челси» проиграл три последних матча «горожанам»

Прогноз

«Челси» играет на своем поле и постарается навязать достойную борьбу «Манчестер Сити» и даже с большой вероятностью сможет отличиться в воротах Эдерсона. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.