«Челси» — «Моркамб»: прогноз на матч Кубка Англии (10.01.2021)

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09 января 2021, 10:56

«Челси» попробует реабилитироваться за последние неудачи в Кубке Англии, где команде предстоит поединок с «Моркамбом».

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены следующие котировки на этот поединок. Аналитики БК не сомневаются в триумфе хозяев, предлагая на их победу мизерную котировку – 1,06, ничья находится на отметке 13,25, а триумф команды гостей можно сыграть за 34,00. Тотал в этой встрече выставлен на значении 3,5 мяча. Больше можно взять за 1,81, а меньше доступно за 2,10.

Форма команд

«Челси» не может похвастаться тем, что команда сейчас находится в хорошей форме. Уже на протяжении трех последних встреч кряду не удается нащупать свою игру, как итог — два поражения и ничья. «Аристократы» сейчас играют с большим старанием, но проблемы в обороне мешают претендовать на набранные очки. Уже на девятую позицию опустилась команда без явных предпосылок к успеху.

«Моркамб» выступает во второй Лиге Англии. Сейчас у команды серия из четырех побед кряду. Крайне важно продолжать прибавлять и выкладываться на максимум. В противном случае будет очень сложно претендовать на положительный результат. На текущий момент времени команда находится на седьмой позиции с отставанием от лидера в пять очков, имея игру в запасе. Можно смело утверждать, что команда является одним из главных фаворитов на повышение в классе.

Информация для ставок

• «Челси» проиграл один из 10 последних домашних матчей

• «Моркамб» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков

• «Челси» был сильнее в одном из семи последних матчей

Прогноз

«Моркамб» значительно уступает в классе хозяевам, но мы считаем, что из-за ротации состава есть шансы зацепиться за результат. Предлагаем сыграть победу гостей с учетом плюсовой форы в +3,5 мяча за коэффициент 1,54.