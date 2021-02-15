«Челси» —  «Ньюкасл»: прогноз на матч Премьер-Лиги (15.02.2021)

1613374292

сегодня, 10:31

«Челси» сыграет против «Ньюкасла» в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом поединке победит «Челси» с коэффициентом 1.24. Также можно поставить на то, что будет ничейный исход с коэффициентом 6.80 и на победу «Ньюкасла» за 12.10. Гости в своей нынешней форме не являются конкурентом для лондонского клуба.

Форма команд

С тех пор как «Челси» возглавил Томас Тухель, команда ожила и начала демонстрировать хорошую игру. Немец поставил игру в пас, наладил показатели владения мячом и начал исправлять другие проблемы в команде. «Челси» находится на пятой строчке в АПЛ и имеет в активе 39 пунктов. В нынешнем сезоне клуб забивал 38 раз и еще 24 раза пропустил.

«Ньюкасл» летом 2020 года должны были купить бизнесмены из Саудовской Аравии, но сделка сорвалась. «Ньюкасл» находится на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 25 пунктов. Если «сороки» не найдут способ, как исправить ситуацию, есть шанс вылететь в Чемпионшип. В нынешнем сезоне клуб забил 25 раз и пропустил 38 голов.

Информация для ставок

● «Челси» не проигрывает четыре матча подряд

● «Ньюкасл» выиграл лишь два матча из последних пяти

● В последних пяти матчах «Челси» забил пять мячей

Прогноз

В этом поединке можно рискнуть и сделать ставку на то, что три гола кряду будут забиты одной командой с коэффициентом 2.33. Также можно поставить на то, что «Челси» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.84.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон».