«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (28.05.2023)

1685164561

вчера, 08:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «сорок». Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 2.35. Поставить на «Челси» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Челси» полностью провалил сезона и четвертьфинал Лиги чемпионов далеко не тот результат, которого ждут болельщики. Команда занимает 12 место с 43 баллами и результат предстоящего матча ровным счетом ничего не меняет для «синих». В прошлом туре «Челси» разгромно проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:4), а ранее уступил еще одному клубу из этого города – «Манчестер Сити» (0:1).

«Ньюкасл Юнайтед» провел отличный сезон и завоевал множество симпатий по всему миру. Команда играла достаточно стабильно и сейчас занимает четвертое место с 70 баллами, отставая от «Манчестер Юнайтед» на два пункта. Но даже если «сорокам» не удастся добиться бронзовых медалей, место в Лиге чемпионов они себе гарантировали. Два последних матча «сорок» завершились ничьей с «Лестером» (0:0) и крупной победой над «Брайтоном» (4:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» одержал победы в четырех из шести последних встреч на выезде

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ньюкасл Юнайтед»

Шесть из семи встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предстоящий тур станет заключительным, и мы предполагаем, что команды не будут слишком остервенело биться за результат. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.