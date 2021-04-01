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«Челси» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2021)

вчера, 23:36

«Челси» сыграет против «Вест Бромвича» в рамках 30-го тура АПЛ. Этот поединок состоится 3 апреля 2021 года. После назначения на пост тренера «Челси» Томаса Тухеля «синие» начали играть в очень хороший футбол и редко пропускать. Немец до сих пор не проигрывал в качестве наставника этого клуба. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.7817.22
Фонбет 1.22 6.70 15.00
Pin-Up.ru 1.24 6.35 14.00

Ставки букмекеров

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Челси» по коэффициенту 1.21. Также можно поставить на ничейный исход по 6.60. «Синие» выглядят очевидным фаворитом поединка и не упустят возможность забить противнику как можно больше голов.

Форма команд

«Челси» расположился на четвертой строчке в таблице и набрал 51 пунктов. В нынешнем сезоне лондонский клуб выиграл 14 поединков, девять раз играл вничью и проиграл шесть матчей. Клуб забил 44 гола и пропустил 25 мячей. В последних матчах «Челси» выглядит уверенно и играет в хороший футбол. Клуб расцвел под руководством немца Томаса Тухеля и может ворваться в топ-3 по итогам нынешнего сезона.

«Вест Бромвич» — один из аутсайдеров чемпионата. Клуб расположился на 19-й строчке в таблице. В активе «Вест Бромвича» 18 баллов. Команда выиграла всего три поединка, девять раз играла вничью и проиграла 17 матчей. Клуб забил 20 мячей и пропустил 57 голов. В нынешнем сезоне у «Вест Бромвича» не получается играть так, как хочет руководство, вполне возможно, что клуб может пройти «очищение» Чемпионшипом и вернуться с новыми силами и возможностями.

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не побеждает три игры кряду
  • «Челси» забил четыре мяча в последних пяти матчах
  • «Челси» не проигрывает в 15 матчах кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что будет забито 4-5 мячей по коэффициенту 1.98. Первый гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту по коэффициенту 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.69 2.26
Pin-Up.ru 3.20 1.37 2.08 1.78 1.62 2.35
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:40
Челси фаворит матча
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