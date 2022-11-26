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Хорватия – Канада. Прогноз на матч чемпионата мира (27.11.2022)

сегодня, 13:18
Сборная Хорватии

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры симпатизируют представителю Европы. Ставки на победу Хорватии играются по коэффициенту 2.14, ничья идет по цене 3.48, а победу Канады можно взять по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.163.503.58
Лига Ставок 1.81 3.65 4.70
Мелбет 1.77 3.84 4.68
1XBET 2.06 3.58 3.66

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

Хорватия вряд ли может быть довольно результатом стартового тура. Будучи фаворитом в игре против Марокко, «шашечные» заработали только один балл, показав скучную игру в атаке. Выделим, что до первого матча ЧМ-2022 у хорватской сборной была активная серия из пяти побед подряд.

Канадцы вернулись на чемпионат мира впервые с 1986 года. В первом матче квартета «кленовые листья» ожидаемо уступили Бельгии с минимальным счетом. Выделим, что в этом поединке сборная Канады могла рассчитывать на очки, но 11-метровый удар не реализовал Джонатан Дэвис.

Информация для ставок

  • Хорватия выиграла в 6 из последних 10 матчей
  • Канада не побеждала в 3 из прошлых 4 поединков
  • Канада сыграла на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 матчей

Прогноз

Канада надежно оборонялась в матче с Бельгией, чья атака заметно сильней, чем хорватская. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 1.85 2.05 1.45 2.92
Лига Ставок 2.41 1.55 1.74 2.05 1.39 2.95
Мелбет 1.83 2.05
1XBET 1.90 1.96
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