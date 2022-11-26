Хорватия – Канада. Прогноз на матч чемпионата мира (27.11.2022)

Ставки букмекеров
В грядущем противостоянии букмекеры симпатизируют представителю Европы. Ставки на победу Хорватии играются по коэффициенту 2.14, ничья идет по цене 3.48, а победу Канады можно взять по котировке 3.50.
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завтра, 19:00
Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 2.02.
Форма команд
Хорватия вряд ли может быть довольно результатом стартового тура. Будучи фаворитом в игре против Марокко, «шашечные» заработали только один балл, показав скучную игру в атаке. Выделим, что до первого матча ЧМ-2022 у хорватской сборной была активная серия из пяти побед подряд.
Канадцы вернулись на чемпионат мира впервые с 1986 года. В первом матче квартета «кленовые листья» ожидаемо уступили Бельгии с минимальным счетом. Выделим, что в этом поединке сборная Канады могла рассчитывать на очки, но 11-метровый удар не реализовал Джонатан Дэвис.
Информация для ставок
- Хорватия выиграла в 6 из последних 10 матчей
- Канада не побеждала в 3 из прошлых 4 поединков
- Канада сыграла на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 матчей
Прогноз
Канада надежно оборонялась в матче с Бельгией, чья атака заметно сильней, чем хорватская. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.