Марокко – Испания. Прогноз на матч чемпионата мира (06.12.2022)

Ставки букмекеров
Испания – фаворит этого противостояния. Ставки на успех «красной фурии» букмекеры принимают по коэффициенту 1.61. Поставить на ничью можно по цене 4.04, а победа Марокко играется по цене 6.70.
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06 декабря 2022, 18:00
вторник
Если анализировать линию голов от компании Лига Ставок, то здесь очевидный перевес на стороне низкой результативности. Вариант пари ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Сборная Марокко стала одним из главных открытий групповой стадии чемпионата мира. В квартете, где также выступали Канада, Бельгия и Хорватия представитель Африки занял первое место, заработав 7 из 9 возможных очков. После стартовой ничьей с хорватами (0:0) марокканцы последовательно разобрались с Бельгией (2:0) и Канадой (2:1).
Испания стартовала в группе с сокрушительной победы над Коста-Рикой (7:0), которая стала определяющей для «красной фурии» в борьбе за выход в плей-офф. После этого матча подопечные Луиса Энрике провели неубедительные игры против Германии (1:1) и Японии (1:2). Именно поражение от «самураев» оставило испанцев на второй позиции рейтинга.
Информация для ставок
- Испания выиграл в 2 из 3 матчей против Марокко
- За три тура групповой стадии сборная Марокко пропустила только один гол
- Сборная Марокко сыграла на ТМ(2,5) гола в 6 из последних 10 матчей всех турниров
Прогноз
Единственный пропущенный гол на групповой стадии сборная Марокко допустила при комфортном преимуществе над Канадой. Мы считаем, что Испании будет сложно справиться с дисциплинированной защитой соперника. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.