Марокко – Испания. Прогноз на матч чемпионата мира (06.12.2022)

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вчера, 09:46

Ставки букмекеров

Испания – фаворит этого противостояния. Ставки на успех «красной фурии» букмекеры принимают по коэффициенту 1.61. Поставить на ничью можно по цене 4.04, а победа Марокко играется по цене 6.70.

Если анализировать линию голов от компании Лига Ставок, то здесь очевидный перевес на стороне низкой результативности. Вариант пари ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Сборная Марокко стала одним из главных открытий групповой стадии чемпионата мира. В квартете, где также выступали Канада, Бельгия и Хорватия представитель Африки занял первое место, заработав 7 из 9 возможных очков. После стартовой ничьей с хорватами (0:0) марокканцы последовательно разобрались с Бельгией (2:0) и Канадой (2:1).

Испания стартовала в группе с сокрушительной победы над Коста-Рикой (7:0), которая стала определяющей для «красной фурии» в борьбе за выход в плей-офф. После этого матча подопечные Луиса Энрике провели неубедительные игры против Германии (1:1) и Японии (1:2). Именно поражение от «самураев» оставило испанцев на второй позиции рейтинга.

Информация для ставок

Испания выиграл в 2 из 3 матчей против Марокко

За три тура групповой стадии сборная Марокко пропустила только один гол

Сборная Марокко сыграла на ТМ(2,5) гола в 6 из последних 10 матчей всех турниров

Прогноз

Единственный пропущенный гол на групповой стадии сборная Марокко допустила при комфортном преимуществе над Канадой. Мы считаем, что Испании будет сложно справиться с дисциплинированной защитой соперника. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.