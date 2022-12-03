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Марокко – Испания. Прогноз на матч чемпионата мира (06.12.2022)

вчера, 09:46
Сборная Испании

Ставки букмекеров

Испания – фаворит этого противостояния. Ставки на успех «красной фурии» букмекеры принимают по коэффициенту 1.61. Поставить на ничью можно по цене 4.04, а победа Марокко играется по цене 6.70.

Чемпионат мира 2022
Марокко
Испания
ВыигрышВыигрышНичья
- : -
06 декабря 2022, 18:00
вторник
ПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.723.851.61
1XBET 6.30 3.90 1.66

Если анализировать линию голов от компании Лига Ставок, то здесь очевидный перевес на стороне низкой результативности. Вариант пари ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Сборная Марокко стала одним из главных открытий групповой стадии чемпионата мира. В квартете, где также выступали Канада, Бельгия и Хорватия представитель Африки занял первое место, заработав 7 из 9 возможных очков. После стартовой ничьей с хорватами (0:0) марокканцы последовательно разобрались с Бельгией (2:0) и Канадой (2:1).

Испания стартовала в группе с сокрушительной победы над Коста-Рикой (7:0), которая стала определяющей для «красной фурии» в борьбе за выход в плей-офф. После этого матча подопечные Луиса Энрике провели неубедительные игры против Германии (1:1) и Японии (1:2). Именно поражение от «самураев» оставило испанцев на второй позиции рейтинга.

Информация для ставок

  • Испания выиграл в 2 из 3 матчей против Марокко
  • За три тура групповой стадии сборная Марокко пропустила только один гол
  • Сборная Марокко сыграла на ТМ(2,5) гола в 6 из последних 10 матчей всех турниров

Прогноз

Единственный пропущенный гол на групповой стадии сборная Марокко допустила при комфортном преимуществе над Канадой. Мы считаем, что Испании будет сложно справиться с дисциплинированной защитой соперника. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.66 2.32 1.32 3.59
1XBET 1.70 2.34
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:47
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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