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Япония — Испания. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

вчера, 12:48
Испания

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этом поединке являются испанцы. Поставить на их успех с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае неожиданной победы Японии зайдет и порадует коэффициент 8. Ничья в этом поединке оценивается коэффициенту 4.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.314.631.44
Лига Ставок 7.20 4.80 1.45
Мелбет 7.10 4.80 1.46
1XBET 8.50 4.72 1.46

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Япония имела, казалось бы, отличные перспективы на выход в раунд плей-офф, но для этого нужно было обыграть Коста-Рику во втором туре. С задачей «самураи» не справились, уступив скромной сборной с минимальным счетом (0:1). Теперь для выхода дальше обязательно необходимо цепляться за очки в игре с нынешним соперником и верить, что Германия не победит разгромно в параллельном матче.

Испания сразилась с Германией во втором туре ЧМ-2022 и ведя в счете не смогла удержать победу и досрочно оформить путевку в 1/8 финала, но ничья (1:1) не является критичной и оставляет коллектив на первом месте в таблице. На старте турнира испанцы встретились с Коста-Рикой и безжалостно разгромили со счетом (7:0).

Информация для ставок

  • Сборная Греции выиграла четыре из пяти последних матчей
  • Сборная Косово проиграла лишь один раз в последних пяти выездных поединках
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом тотал меньше 2.5
  • Восемь из девяти последних игр сборной Греции завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет игра с тотальным преимуществом испанцев, но верим, что и японцев не сдадутся и семи силами будут стараться цепляться за очки. Много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.33 2.17 1.75 1.69 2.26
Лига Ставок 2.09 1.72 1.64 2.21
Мелбет 2.12 1.77
1XBET 2.20 1.79
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:44
Сложный матч ожидает самураев
Гость
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