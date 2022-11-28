Япония — Испания. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этом поединке являются испанцы. Поставить на их успех с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае неожиданной победы Японии зайдет и порадует коэффициент 8. Ничья в этом поединке оценивается коэффициенту 4.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Япония имела, казалось бы, отличные перспективы на выход в раунд плей-офф, но для этого нужно было обыграть Коста-Рику во втором туре. С задачей «самураи» не справились, уступив скромной сборной с минимальным счетом (0:1). Теперь для выхода дальше обязательно необходимо цепляться за очки в игре с нынешним соперником и верить, что Германия не победит разгромно в параллельном матче.

Испания сразилась с Германией во втором туре ЧМ -2022 и ведя в счете не смогла удержать победу и досрочно оформить путевку в 1/8 финала, но ничья (1:1) не является критичной и оставляет коллектив на первом месте в таблице. На старте турнира испанцы встретились с Коста-Рикой и безжалостно разгромили со счетом (7:0).

Информация для ставок

Сборная Греции выиграла четыре из пяти последних матчей

Сборная Косово проиграла лишь один раз в последних пяти выездных поединках

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом тотал меньше 2.5

Восемь из девяти последних игр сборной Греции завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет игра с тотальным преимуществом испанцев, но верим, что и японцев не сдадутся и семи силами будут стараться цепляться за очки. Много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.