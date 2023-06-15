Черногория – Венгрия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 16:47

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы Черногории зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98

Форма команд

Сборная Черногории набрала три очка в двух стартовых турах и уже уступает по потерянным очкам сразу двум конкурентам. Вероятнее всего, именно Венгрия станет главным конкурентом коллектива за выход на Евро 2024, поэтому предстоящая встреча на своем стадионе считается очень важной, где потребуется проявить максимум своих умений для достижения результата. В прошлой игре Черногория уступила на своем поле Сербии (0:2), а ранее переиграла на выезде Болгарию (1:0).

Сборная Венгрии сыграла всего один тур в этой квалификации, в котором без проблем была переиграна Болгария на своем стадионе (3:0). Коллектив зарекомендовал себя за последние годы как крепкую боевую единицу, поэтому ему вполне по силам навязать борьбу Сербии за первое место в группе. В случае домашней победы над Черногорией, два лидера уйдут в отрыв от своих преследователей.

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей Черногории завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Венгрия выиграла три последних поединка во всех турнирах

Три последние встречи между сборными завершились исходом «обе забьют»

Черногория выиграла два из трех последних поединков с Венгрией при одной ничьей

Прогноз

Фаворитом этого матча является Венгрия, но фактор выездного поединка и личная статистика с Черногорией заставляют задуматься о рисках. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.